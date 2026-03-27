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Reportero que cubría el repechaje de la selección boliviana entrevistó a hombres recién salidos de prisión

Un reportero que cubría el reprechaje de la selección boliviana se viralizó en redes sociales luego de que entrevistó a dos hombres que recién salieron de prisión. El hecho generó varias reacciones y comentarios.

Reportero boliviano entrevistó a recién salidos de prisión
Reportero boliviano entrevistó a recién salidos de prisión (Foto: Composición Exitosa)

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 27/03/2026

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Un reportero boliviano que cubría el partido de repechaje de la selección de Bolivia en México tuvo un inaudito hecho en el que entrevistó a dos hombres recién salidos de prisión. La escena se viralizó en redes sociales generando comentarios así como diversas reacciones.

Periodista entreviosta a recién salidos de prisión

La selección de Bolivia se encuentra viviendo un sueño tras remontar y derrotar 2 a 1 a Surinam como parte del repechaje para clasificar al Mundial 2026. En este contextto un reportero boliviano que cubría dicho cotejo realizó una cobertura previa en la que entrevistó a dos hombres que recién habían salido de prisión.

Y es que, un programa de televisión de Bolivia captó el preciso momento en el que dos hombres, recién salidos de prisión, en Monterrey, compartieron sus primeras impresiones sobre el importante encuentro entre la escuadra sudamericana contra la africana.

Sin embargo, sus inesperadas respuestas y actitud frente a cámaras desataron una ola de reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en difundir este video y lograr que se convierta en tendencia.

Resulta que mediante YouTube, el canal Red Bolivisión realizó una transmisió en vivo con el reportero cuyo nombre corresponde a Juan Pablo, quien desde México recepcionaba cómo se vivía la previa al partido importante del conjunto altiplánico con el que busca clasificar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

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"Nosotros somos de Bolivia, hemos venido para cubrir el partido de la selección de Bolivia versus Surinam que se juega este día jueves (ayer) y bueno esperamos su apoyo", expresó en primer lugar el hombre de prensa.

Tras ello al cuestionar a los hombres, ambos aseguraron haber salido de la cárcel recientemente, pero aclararon que no cometieron ningún delito y que solamente se encontraban caminando por la noche en busca de una bocina y que los policías los intervinieron. El reportero sorprendido dijo: "¿Es verdad lo que me están diciendo, no me están engañando? Porque estamos en vivo para todo Bolivia".

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A un paso del sueño mundialista

El último jueves Bolivia remontó y derrotó 2 a 1 a Surinam, en el estadio BBVA, de Monterrey. La escuadra altiplánica comenzó cuesta abajo debido a que el conjunto africano se adelantó a los 48 minutos.

Sin embargo, la "Verde" no se amilanó y los goles vinieron de dos jóvenes con buena proyección de cara al futuro. Moisés Paniagua a los 72' y Miguel Terceros a los 80' cerrando su victoria y se enfrentará ahora a Irak el próximo martes 31 de mayo.

Es así como un hecho insólito ocurrió un Mexíco, en donde un reportero boliviano que cubría el repechaje mundialista de su selección entrevistó a dos recién salidos de prisión viralizándose en redes sociales.

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