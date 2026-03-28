Joven realiza transferencia por error y recibe impactante respuesta: "Te devuelvo 15 mil, pero no me llames"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

A muchas personas les ha pasado que alguna vez hicieron una transferencia por error y no volvieron a recuperar su dinero. Sin embargo, el peculiar caso de una joven llamada Ludmila llamó la atención, ya que la persona a quien le transfirió por equivocación accedió a devolverle su dinero, pero descontando un porcentaje, lo cual generó gran debate en redes sociales.

Joven devuelve transferencia, pero incompleta

Ludmila, una joven usuaria de X, contó en una publicación que le transfirió 20,000 pesos argentinos (aproximadamente 50 soles) por error a un joven, a quien posteriormente contactó para recuperar su dinero. Sin embargo, recibió una insólita respuesta, que luego decidió compartir con sus seguidores.

En la captura de pantalla que mostró Ludmila, se ve que le pide al joven que le devuelva el dinero y él le responde: "Ya salgo de clases, escucha, ahí te transfiero 15. No llames, por favor". Al leer la respuesta, la joven lo toma de buena manera y responde: "Bueno, bueno".

No obstante, unos minutos después hizo una reflexión y dijo: "Ya sé que soy una boba por mandar una transferencia errónea, pero ¿puedes ser tan rata de quedarte con la plata? Estoy pidiendo por favor que me devuelvas". Ludmila, al parecer, estaba muy indignada por lo sucedido. Además, le envió un extenso mensaje al joven cuestionando su falta de honradez.

"Qué bueno que estés yendo a la universidad. No sé si faltaste a la clase de buena fe, pero qué fea actitud la de no contestarme cuando te mandé un montón de mensajes pidiéndote la devolución de la transferencia. Espero que esos 5000 pesos te sirvan ", le escribió.

ADIVINEN ESTUDIANTE DE QUE CARRERA ES https://t.co/ijh05iuGDk — LudMilanesa de pollo (@14Ludmilaaa) March 25, 2026

Reacción en redes sociales

Su respuesta generó gran debate en redes sociales, ya que muchos la culpaban por no revisar a quién le enviaba el dinero, mientras que otros cuestionaron al joven por quedarse con los 5000 pesos (aproximadamente 13 soles).

"Hoy en día la honestidad se paga, así que está bien, se dió 5.000 de propina", "Que agradezca que se lo devolvió, esos, 5mil es el beneficio que obtuvo por devolución", "Y bueno a mí me pasó y le devolví la honestidad ante todo", "Agradece te devolvió algo", comentaron.

Es así que, el caso de Ludmila refleja los riesgos de realizar transferencias sin verificar los datos. Aunque logró recuperar parte del dinero, la actitud del receptor generó indignación y abrió un debate sobre la honestidad y la responsabilidad en este tipo de situaciones cotidianas que cada vez son más frecuentes.