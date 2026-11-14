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Misa del papa León XIV en Las Palmas: ¿qué objetos puedes llevar y cuáles están prohibidos?

Con motivo de la misa que celebrará el papa León XIV este 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, conoce qué objetos podrán llevar los fieles y cuáles estarán prohibidos durante la ceremonia religiosa.

Misa de papa León XIV: objetos no permitidos
Misa de papa León XIV: objetos no permitidos (Composición Exitosa)

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/11/2026

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A pocos días de la multitudinaria misa que se celebrará el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, los asistentes vienen organizando sus rutas, medios de transporte y otros detalles para participar en la ceremonia religiosa. Por ello, conoce qué objetos podrán llevar los fieles y cuáles estarán prohibidos durante el evento.

¿Qué objetos no se pueden llevar a la misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre?

De acuerdo con lo anunciado por el Arzobispado de Lima, hay una lista de artículos que no se pueden llevar a la misa que se celebrará el próximo lunes 16 de noviembre.

  • Armas
  • Objetos punzocortantes
  • Bebidas alcohólicas o sustancias ilegales
  • Cigarrillos y dispositivos para vapear
  • Pirotecnia
  • Envases de vidrio
  • Maletas o mochilas
  • Banderolas
  • Pancartas
  • Paquetes grandes o coolers
  • Drones
  • Punteros lásers
  • Trípodes
  • Bocinas u objetos que interfieran con la celebración
  • Sombrillas grandes
  • Palos rígidos o palos de bandera
  • Sillas grandes o reclinables
  • Objetos que dificulten la circulación

¿Qué objetos si se pueden llevar a la ceremonia religiosa?

Por otro lado, la institución religiosa detalló que los asistentes a la masiva misa podrán llevar artículos esenciales y algunos de primera necesidad como:

  • Protección solar 
  • gorras y lentes de sol
  • Agua o bebidas rehidratantes
  • Alimentos de consumo personal
  • Medicamentos personales 
  • Sillas plegables que sean pequeñas 
  • Silla de ruedas
  • Coches de bebé 

Restricciones vehiculares en Surco por la misa en Las Palmas

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Municipalidad de Surco informó que las restricciones vehiculares comenzarán a las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se extenderán hasta las 10:00 p. m. del lunes 16. La disposición fue coordinada con la Policía Nacional del Perú y comprende diversas vías cercanas a la base aérea.

La municipalidad exhortó a los conductores a tomar precauciones, evitar las zonas restringidas y utilizar rutas alternas. También pidió a los vecinos colaborar con el personal encargado del ordenamiento vehicular. Las calles y avenidas incluidas en el cierre son:

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  • Av. Jorge Chávez
  • Jr. Pascual Saco Oliveros
  • Jr. San Juan 
  • Jr, Juan Soto Bermeo
  • Jr. Jorge Chamot Biggs
  • Jr. Pedro de Silva
  • Jr. Vittore Carpaccio
  • Jr. Ariadna
  • Jr. Viña Lariena
  • Jr. Poseidón
  • Psj. Géminis

Finalmente, se recomienda a los asistentes revisar con anticipación las disposiciones de seguridad y respetar las restricciones de los objetos que si se puede llevar y los que no, para evitar inconvenientes durante el ingreso a la Base Aérea Las Palmas y garantizar el desarrollo ordenado de la misa del papa León XIV.

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