Misa del papa León XIV en Las Palmas: ¿qué objetos puedes llevar y cuáles están prohibidos?

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la multitudinaria misa que se celebrará el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, los asistentes vienen organizando sus rutas, medios de transporte y otros detalles para participar en la ceremonia religiosa. Por ello, conoce qué objetos podrán llevar los fieles y cuáles estarán prohibidos durante el evento.

¿Qué objetos no se pueden llevar a la misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre?

De acuerdo con lo anunciado por el Arzobispado de Lima, hay una lista de artículos que no se pueden llevar a la misa que se celebrará el próximo lunes 16 de noviembre.

Armas

Objetos punzocortantes

Bebidas alcohólicas o sustancias ilegales

Cigarrillos y dispositivos para vapear

Pirotecnia

Envases de vidrio

Maletas o mochilas

Banderolas

Pancartas

Paquetes grandes o coolers

Drones

Punteros lásers

Trípodes

Bocinas u objetos que interfieran con la celebración

Sombrillas grandes

Palos rígidos o palos de bandera

Sillas grandes o reclinables

Objetos que dificulten la circulación

¿Qué objetos si se pueden llevar a la ceremonia religiosa?

Por otro lado, la institución religiosa detalló que los asistentes a la masiva misa podrán llevar artículos esenciales y algunos de primera necesidad como:

Protección solar

gorras y lentes de sol

Agua o bebidas rehidratantes

Alimentos de consumo personal

Medicamentos personales

Sillas plegables que sean pequeñas

Silla de ruedas

Coches de bebé

Restricciones vehiculares en Surco por la misa en Las Palmas

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Municipalidad de Surco informó que las restricciones vehiculares comenzarán a las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se extenderán hasta las 10:00 p. m. del lunes 16. La disposición fue coordinada con la Policía Nacional del Perú y comprende diversas vías cercanas a la base aérea.

La municipalidad exhortó a los conductores a tomar precauciones, evitar las zonas restringidas y utilizar rutas alternas. También pidió a los vecinos colaborar con el personal encargado del ordenamiento vehicular. Las calles y avenidas incluidas en el cierre son:

Av. Jorge Chávez

Jr. Pascual Saco Oliveros

Jr. San Juan

Jr, Juan Soto Bermeo

Jr. Jorge Chamot Biggs

Jr. Pedro de Silva

Jr. Vittore Carpaccio

Jr. Ariadna

Jr. Viña Lariena

Jr. Poseidón

Psj. Géminis

Finalmente, se recomienda a los asistentes revisar con anticipación las disposiciones de seguridad y respetar las restricciones de los objetos que si se puede llevar y los que no, para evitar inconvenientes durante el ingreso a la Base Aérea Las Palmas y garantizar el desarrollo ordenado de la misa del papa León XIV.