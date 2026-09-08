San Isidro: conductor sobrevive de milagro tras estrellarse en Vía Expresa y dar tres vueltas de campana

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor sobrevivió de milagro a un violento accidente ocurrido durante la madrugada en la Vía Expresa, en el distrito de San Isidro. El vehículo en el que se desplazaba terminó completamente destrozado luego de impactar contra una estructura y dar hasta tres vueltas de campana.

Vehículo quedó destrozado tras accidente

El accidente ocurrió cerca de las tres de la mañana, a la altura de la estación Canaval y Moreyra del Metropolitano. De acuerdo con la información preliminar, el automóvil negro habría circulado a excesiva velocidad cuando el conductor intentó salir hacia una vía auxiliar con dirección a Paseo de la República.

Sin embargo, el hombre habría perdido el control de la unidad y terminó chocando violentamente contra una de las estructuras de esta importante vía rápida. El impacto provocó que el automóvil diera hasta tres vueltas de campana antes de quedar completamente destrozado y atravesado en uno de los carriles.

La magnitud del accidente hizo necesaria la intervención de los Bomberos, quienes llegaron hasta el lugar para rescatar al conductor. El hombre había quedado atrapado dentro del vehículo, entre los fierros retorcidos, por lo que los rescatistas realizaron las labores necesarias para liberarlo y ponerlo a salvo.

Imágenes registradas en la zona mostraron la gravedad del siniestro. Varias partes del automóvil salieron disparadas tras el fuerte impacto, mientras que otros restos quedaron esparcidos cerca del lugar. Pese a la violencia del accidente, el conductor fue rescatado con vida y trasladado de emergencia a una clínica local.

🔴🔵 Conductor sobrevive a grave accidente en la Vía Expresa, en San Isidro. El auto quedó destruido tras dar tres vueltas de campana.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x pic.twitter.com/uvZUyS3KuV — Exitosa Noticias (@exitosape) September 8, 2026

Horas después, el vehículo fue retirado y colocado a un costado de la Vía Expresa para evitar que continuara obstruyendo el tránsito vehicular en dirección de sur a norte. En tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer si la velocidad fue un factor determinante.

Otros accidentes

Hace unos días, un auto que prestaba el servicio de colectivo informal provocó un violento choque tras desplazarse a gran velocidad y pasarse la luz roja del semáforo, dejando al descubierto no solo la falta de documentos del conductor, sino también un abultado historial de infracciones impagadas.

De acuerdo con el parte policial y los testimonios recabados en la zona, el vehículo de servicio informal transitaba de norte a sur a excesiva velocidad por la avenida Arequipa. Al llegar a la intersección con el jirón Madre de Dios, el chofer ignoró la señal roja del semáforo e impactó directamente contra la puerta lateral de una camioneta negra Glory DFSK.

Producto de la fuerte colisión, la camioneta perdió el control y terminó embistiendo y derribando un semáforo de la ciclovía que había sido instalado recientemente en dicho tramo. Como consecuencia del choque, las bolsas de aire del auto colectivo se desplegaron y la carrocería del vehículo quedó severamente destrozada.