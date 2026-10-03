El Señor de los Milagros en el fútbol: la historia de fe tras las camisetas moradas de Alianza y Universitario

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mes de octubre transforma la atmósfera de la capital peruana con la devoción al Cristo de Pachacamilla, una tradición religiosa a la que el fútbol local no es ajeno. Alianza Lima y Universitario de Deportes, los dos clubes más populares del país, rinden homenaje a esta festividad vistiendo indumentarias conmemorativas teñidas de morado.

Origen y consolidación de la blanquimorada en La Victoria

La tradición en el cuadro íntimo nació de forma fortuita el 3 de octubre de 1971, cuando el equipo debía enfrentar a Sporting Cristal. Ante la falta de uniformes principales, el utilero José Carrión, devoto de la Hermandad del Señor de los Milagros, confeccionó una indumentaria utilizando telas moradas destinadas a los hábitos religiosos.

La jornada concluyó con un triunfo por 2-0 con anotaciones de Teófilo Cubillas y César Cueto, hito que transformó una solución de emergencia en un símbolo de identidad institucional.

Nueva camiseta de los Milagros. 💜🙏🏾 𝟏𝟐𝟓 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧. @nikefootball https://t.co/Az9PnBa2HO — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 10, 2026

Con el paso del tiempo, el uso del color morado dejó de ser una anécdota para convertirse en un elemento patrimonial del club victoriano. La camiseta blanquimorada representa la memoria colectiva del hincha, evocando a sus máximas figuras y la atmósfera del Estadio Alejandro Villanueva durante cada octubre.

Para la temporada 2026, la indumentaria conmemorativa rinde tributo a los 55 años de aquella primera aparición en las canchas y al aniversario 125 de la institución. El diseño presentado para esta campaña adopta tonalidades moradas predominantes complementadas con detalles dorados.

Una 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧 que atraviesa generaciones y que forma parte de nuestra historia. 𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒇𝒆. 🙏🏾 𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒆𝒗𝒐𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂. 💜♾️ #DevociónEterna #AlianzaLima #SeñorDeLosMilagros https://t.co/tV0S9xjg1d — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 1, 2026

La propuesta crema y la expansión de la devoción en el fútbol

Por su parte, Universitario de Deportes inició la construcción de su propia narrativa conmemorativa de manera más reciente. En la temporada 2025, la dirigencia crema optó por lanzar una edición especial que incorporó elementos morados sobre la clásica base crema, inspirándose en los hábitos y vitrales característicos de la procesión.

Esta iniciativa buscó conectar la identidad del club con la religiosidad de una parte significativa de su fanaticada. De cara al presente año 2026, la institución merengue renovó la propuesta presentando una colección que mantiene el color crema como eje.

Ⓤ𝗡𝗔 𝗣𝗜𝗘𝗟 𝗟𝗟𝗘𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗙𝗘 🙏 👉 Ya está disponible en #TiendaCrema nuestra camiseta en honor al Señor de los Milagros 2026. 🤩 Una edición especial que une la tradición, nuestra historia y la pasión por la Ⓤ. 🛒 Consíguela en: https://t.co/NILkhKt0WN ¡Compra original, cómprale a la Ⓤ! — Universitario (@Universitario) October 2, 2026

Asimismo, la indumentaria destinada a los guardametas adopta el morado como color principal. Esta iniciativa comercial y simbólica busca establecer una nueva costumbre dentro del calendario de lanzamientos del club.

A diferencia de la prolongada trayectoria aliancista, el vínculo de la escuadra de Ate con el mes morado representa un proceso en desarrollo. El estreno de este diseño en el Estadio Monumental reafirma la intención de integrar elementos de la cultura popular dentro de la indumentaria deportiva. Ambas instituciones demuestran cómo el deporte profesional asimila y manifiesta las manifestaciones culturales del país.

En ese sentido, el Señor de los Milagros se consolida como un punto de encuentro donde la fe popular y la tradición del fútbol peruano se manifiestan a través de las emblemáticas camisetas de sus clubes más representativos.