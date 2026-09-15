Adiós a las llamadas 'spam': oficializan el prefijo 500 para identificar llamadas comerciales

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El constante asedio de las comunicaciones no deseadas ha llevado a que miles de usuarios adopten la costumbre de no contestar números desconocidos por temor a recibir insistentes ofertas, perdiendo en ocasiones llamadas que sí eran importantes.

Para frenar este problema y otorgar mayor control a la ciudadanía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó en el diario oficial El Peruano un Decreto Supremo que establece el uso obligatorio de una numeración específica para identificar las llamadas y mensajes de texto con fines comerciales, publicitarios o de ventas.

Reglas claras para la identificación visual

La nueva normativa (DS N° 018-2026-MTC) determina que toda comunicación destinada a ofrecer productos o servicios deberá emplear obligatoriamente la serie de numeración que inicie con los dígitos "500". El formato mantendrá la estructura tradicional de nueve dígitos y aplicará tanto para las comunicaciones realizadas desde líneas fijas como móviles.

De esta forma, el usuario verá en su pantalla el formato íntegro "500 XXX XXX", permitiéndole reconocer de inmediato la naturaleza publicitaria del contacto antes de decidir si desea atenderlo o ignorarlo.

Para garantizar la efectividad de esta disposición, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a canalizar la señal de tal manera que el número completo se muestre sin alteraciones en los dispositivos receptores.

La norma prohíbe terminantemente el uso de cualquier otra numeración distinta para estas actividades de telemercadeo, asegurando además que todas estas comunicaciones comerciales puedan ser rastreadas fácilmente a través de las redes de telecomunicaciones. Aquellas empresas que incumplan con estas directrices incurrirán en una infracción calificada como "muy grave".

Plazos de adaptación y campañas informativas

La entrada en vigencia de estas reglas otorga a los operadores de telefonía un plazo máximo de 180 días calendario para adecuar sus sistemas y operaciones a las nuevas disposiciones. Además, el decreto establece que tanto el MTC como las empresas operadoras deberán ejecutar acciones de difusión masiva para educar a la ciudadanía sobre el reconocimiento de esta nueva serie numérica.

Por su parte, el ministerio se ha fijado un periodo de evaluación de 18 meses para analizar la efectividad del prefijo 500 y determinar si la medida se mantiene, se modifica o si requiere de condiciones técnicas adicionales.

Esta disposición gubernamental representa un avance significativo en la protección de los derechos de los consumidores frente al hostigamiento telefónico. Al transparentar la identidad de los emisores publicitarios, se le devuelve al usuario el poder de decisión sobre su tiempo y privacidad, poniendo fin a la incertidumbre de las llamadas anónimas y estableciendo un límite para estas prácticas en el país.