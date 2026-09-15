Cristian Castro sorprende al hablar como peruano y revela que el Perú es el país donde más oyen su música

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristian Castro sorprendió durante una entrevista con Matisse cuando contó que el Perú es el país donde más escuchan su música en Spotify. El cantante mexicano agradeció mexicano agradeció el respaldo de sus seguidores peruanos y luego aceptó el reto de imitar su forma de hablar.

Cristian Castro destacó el respaldo de Perú

En la entrevista, el músico comentó que había revisado los datos de Spotify y notó que el Perú aparecía como el país donde más personas escuchan sus canciones. El intérprete de "Por amarte así" destacó este resultado y aprovechó la conversación para agradecer públicamente a sus fanáticos peruanos.

Asimismo, explicó que esta información le llamó la atención mientras revisaba la aplicación. El intérprete señaló que el resultado representaba una muestra del respaldo en Perú y expresó su agradecimiento antes de continuar con la conversación junto a los integrantes de Matisse.

"Perú es el país que más me escucha. El otro día estaba revisando Spotify y vi que Perú es el país donde más escuchan mi música. La verdad, es impresionante. Perú, muchas gracias. Qué bonito", declaró.

La conversación continuó con un pedido de los integrantes de Matisse, quienes le propusieron corresponder al cariño recibido desde el Perú mediante una particular prueba. El grupo le preguntó si podía hablar como peruano, el cantante aceptó el planteamiento.

El cantante aceptó hablar como peruano

Tras recibir la propuesta de Matisse, Cristian Castro intentó imitar una expresión asociada con la manera de hablar de los peruanos. El momento ocurrió durante la misma entrevista y estuvo acompañado por comentarios y risas de los participantes.

"Qué bonito hablan los peruanos. ¡Que pasen, desgraciados!", imitó.

La frase pronunciada por el cantante mexicano se convirtió en uno de los momentos destacados de la conversación, mientras sus seguidores reaccionaban al contenido difundido. El episodio ocurrió después de que Castro hablara sobre la cantidad de reproducciones que recibe su música desde Perú.

El episodio reunió así dos declaraciones realizadas por Cristian Castro durante la entrevista: primero, su afirmación sobre Perú como el país que más escucha su música en Spotify; después, su agradecimiento al público peruano y su participación en el reto planteado por Matisse.

El cantante mexicano expresó públicamente su agradecimiento y posteriormente aceptó la propuesta de hablar como peruano. Cristian Castro agradeció a todos sus seguidores peruanos, quienes fueron los elementos principales del episodio difundido el último 14 de septiembre.