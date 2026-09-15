Gloria Trevi revela cómo vive el amor y sorprende al declararse "migajera a mucha honra"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gloria Trevi volvió a llamar la atención por sus declaraciones sobre el amor durante una entrevista para ViX. La cantante mexicana contó cómo actúa cuando se enamora y aseguró que prefiere entregarse completamente antes que limitar sus sentimientos. Sus palabras estuvieron relacionadas con una conocida canción.

Gloria Trevi explica por qué se considera "migajera"

Durante la conversación, Gloria Trevi aseguró que no siente vergüenza por entregarse intensamente cuando ama. La cantante explicó que esa forma de vivir sus relaciones forma parte de ella y que no pretende cambiarla por miedo a resultar lastimada. Sus declaraciones estuvieron vinculadas directamente con "Con los ojos cerrados".

"Soy migajera a mucha honra", anunció.

Trevi explicó que cuando se enamora lo hace "con los ojos cerrados", sin medir completamente las consecuencias de sus sentimientos. La intérprete señaló que prefiere asumir ese riesgo emocional antes que establecer límites a lo que siente, una idea que también aparece relacionada con la canción mencionada.

La artista también indicó que no lamenta haber entregado su corazón en sus relaciones. En sus declaraciones, sostuvo que amar intensamente no representa para ella una razón para sentirse avergonzada. Su explicación se centró en la manera en que experimenta los sentimientos cuando existe un vínculo sentimental con otra persona.

La canción que refleja su manera de amar

La conversación permitió recordar el significado de "Con los ojos cerrados", una de las canciones conocidas de Gloria Trevi. El tema fue mencionado mientras la artista explicaba su manera de relacionarse sentimentalmente y la disposición que tiene para asumir riesgos cuando desarrolla sentimientos por alguien.

Trevi sostuvo que no conoce otra manera de amar que no implique entregarse plenamente. Sus declaraciones describieron una postura personal frente a las relaciones y estuvieron acompañadas por una referencia directa a la canción, cuyo contenido está relacionado con una entrega sentimental sin reservas.

Asimismo, afirmó que quienes deberían sentir vergüenza son las personas que no saben valorar un amor sincero. Esta declaración formó parte de sus comentarios sobre las relaciones y sobre su decisión de continuar expresando sus sentimientos sin modificarlos por temor a sufrir una decepción.

Estas declaraciones rápidamente fueron recogidas por distintos medios de entretenimiento. Las publicaciones consultadas coinciden en que el punto central fue su descripción personal como "migajera a mucha honra" y su explicación sobre la intensidad con la que vive el amor.

La frase de Trevi se suma a las referencias que la cantante ha realizado anteriormente alrededor de "Con los ojos cerrados". En mayo, también utilizó el término "migajera" mientras interpretaba la canción, aunque aquella intervención estuvo dirigida al vínculo con sus seguidores.