PJ suspende audiencia por prisión preventiva de 36 meses contra Jhonsson Pulpo y otros 12 investigados

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial suspendió este martes 15 de septiembre la audiencia para evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva presentado contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, y otros doce investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas.

Fiscalía expuso pedido ante el Poder Judicial

El requerimiento fiscal comprendió a 13 investigados, buscando que permanezcan bajo prisión preventiva durante 36 meses mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso ocurrido el 30 de agosto en Trujillo. La decisión sobre esta medida corresponde al PJ, luego de escuchar los argumentos durante la audiencia.

Entre los investigados figura Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como 'Jhonsson Pulpo', a quien la Fiscalía atribuye un presunto papel como autor intelectual del secuestro. Las autoridades también investigan si habría dirigido el operativo desde Bolivia.

#AHORA. Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad, realiza audiencia de prisión preventiva por 36 meses solicitada contra Jhonsson Smit Cruz Torres y otros doce... pic.twitter.com/Y91KVbMKpZ — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 15, 2026

La investigación también comprende a Joyce Renato Bereche Maco, señalado como propietario de la camioneta que habría sido utilizada durante el secuestro. Las diligencias buscan establecer qué función habría cumplido cada uno de los investigados y cómo se desarrollaron los hechos registrados en Trujillo.

Entre los detenidos aparecen Frank Junior Quezada Cruz, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, Julio Zavaleta Quezada, César Iván García Rivera y José Miguel Cherrepe Dávila. La investigación continúa para determinar la participación que habría tenido cada persona en el secuestro y en el ataque ocurrido el 30 de agosto.

Investigación incluye ataque y secuestro

Otro punto de las diligencias corresponde a las personas que habrían utilizado prendas similares a las de la Policía para interceptar al empresario. Las autoridades buscan identificar a quienes participaron en esa intervención y establecer quiénes realizaron los disparos que ocasionaron la muerte de cuatro acompañantes.

Cuatro de los detenidos habrían dado positivo a residuos de disparo durante las pericias realizadas por la Policía. Este elemento forma parte de las diligencias que buscan establecer posibles vínculos entre los intervenidos y el ataque registrado durante el secuestro.

La audiencia se desarrolla mientras la Fiscalía sustenta su requerimiento de 36 meses de prisión preventiva para los 13 investigados. El pedido está relacionado con las diligencias pendientes dentro de la investigación por el secuestro del empresario minero y el asesinato de cuatro personas.

El caso se originó por los hechos ocurridos el 30 de agosto en Trujillo, cuando el empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado y cuatro personas que lo acompañaban fueron asesinadas. Las autoridades continúan realizando diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.