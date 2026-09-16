Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 16 de septiembre?

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tener conocimiento de la cotización del tipo de cambio del dólar en el Perú, hace que los ciudadanos realicen movimientos financieros informados en favor de su economía. Por esta razón, conocer el valor de esta moneda se mantiene como uno de los principales indicadores observados por la población, empresas e inversionistas.

¿Cuál es la cotización del dólar, según SUNAT?

Según los datos disponibles del mercado cambiario publicados en la página web de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la moneda estadounidense presentó movimientos dentro de un rango cercano al nivel de apertura, reflejando no tener variaciones significativas.

Este míercoles 16 de septiembre, el comportamiento del tipo de cambio será seguido de cerca debido a su impacto en diferentes actividades económicas y financieras.

De acuerdo a ello, se pueden tomar decisiones más acertadas y evitar afectaciones al bolsillo, te revelamos cuál es el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este martes 15 de septiembre? Lee también COMPRA VENTA S/3.372 S/3.379



Los valores reflejados en la Sunat, revelan una leve variación en comparación al último martes 15 de septiembre donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,373 y la venta tenía un precio de S/3,383. Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 16 de septiembre

Si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda no solo en el mercado oficial, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Identificar el valor del dólar de forma diaria es esencial. En ese marco, puedes revisar el precio no solo en la Sunat, sino también en entidades como el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Durante este miércoles 16 de septiembre, la cotización podría registrar cambios respecto al cierre de la jornada anterior. Por ello, se recomienda consultar el precio y tipo de cambio del dólar previo a realizar alguna operación hoy en Perú.