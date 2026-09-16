Nevadas de hasta 8 centímetros se esperan en la sierra sur este 17 y 18 de septiembre, advierte Senamhi

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las condiciones meteorológicas cambiarán durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, principalmente en las zonas altas de la sierra centro y sur del país. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se esperan nevadas en sectores ubicados por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con acumulados que podrían alcanzar los 8 centímetros en la sierra sur.

El organismo meteorológico precisó que en la sierra centro los acumulados de nieve llegarían a alrededor de 4 centímetros , mientras que en la sierra sur podrían aproximarse a los 8 centímetros.

El aviso comprende a diversos departamentos y provincias, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones del tiempo durante la vigencia del pronóstico.

¿Qué regiones están comprendidas en el aviso?

Entre los departamentos considerados se encuentran Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna. En Apurímac, las provincias comprendidas son Antabamba y Aymaraes; mientras que en Arequipa figuran Castilla, Caylloma, Condesuyos y Arequipa.

En Ayacucho, el aviso alcanza a Huamanga, Cangallo, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. En Cusco están incluidas Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paucartambo y Quispicanchi. Asimismo, en Huancavelica se consideran Angaraes, Castrovirreyna, Huaytará y Huancavelica.

El Senamhi también contempla zonas de Junín, como Huancayo y Chupaca; Lima, específicamente Yauyos; Moquegua, con Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro; además de varias provincias de Puno, entre ellas Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, San Román, Yunguyo y Puno.

En Tacna, las provincias comprendidas son Candarave, Tarata y Tacna. Además, el pronóstico identifica a Ica entre los departamentos que podrían registrar afectación por las condiciones previstas.

❄️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 17 al 18 de setiembre, se registrarán nevadas en zonas por encima de los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur.



✅ Además continuarán las precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/wbQyXfBOfX pic.twitter.com/Ux4fp9t2Nu — Senamhi (@Senamhiperu) September 15, 2026

Lluvias, granizo y vientos de hasta 55 km/h

Las nevadas no serán el único fenómeno meteorológico durante estos días. En la sierra centro continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, que podrían presentarse en forma de granizo, aguanieve y lluvia. En la sierra sur, las precipitaciones podrían alcanzar una intensidad de moderada a extrema.

Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 55 kilómetros por hora, por lo que las personas que se encuentren en zonas expuestas deberán tomar precauciones ante cambios repentinos del tiempo.

🌡️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 17 al 18 de setiembre, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en la sierra centro y sur y la costa.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/KBqcwNY5BY pic.twitter.com/U9Q3F2gtnq — Senamhi (@Senamhiperu) September 15, 2026

Para el jueves 17 de septiembre, el Senamhi estima acumulados de precipitación de aproximadamente 9 a 14 milímetros por día en la sierra centro, mientras que en la sierra sur los valores se ubicarían entre 8 y 15 milímetros por día.

La costa sur también tendrá condiciones adversas, con lluvias de ligera a fuerte intensidad, incremento de la velocidad del viento, además de presencia de niebla y neblina. En esta zona se prevén acumulados cercanos a los 2 milímetros por día.

El aviso meteorológico comprende principalmente zonas altoandinas de 10 departamentos y estará vigente durante el 17 y 18 de septiembre. Ante la presencia de nieve, lluvia, granizo, vientos y actividad eléctrica, se recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales y extremar las medidas de prevención, especialmente durante desplazamientos por carreteras y localidades ubicadas a gran altitud.