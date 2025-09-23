Adolescente de 14 años logra vencer el cáncer y celebró el triunfo junto a Paolo Guerrero

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, un adolescente de 14 logró vencer el cáncer tras ocho largos años de lucha y fuerza por recuperar su vida. Para acompañar el grato momento, recibió la visita de su ídolo del fútbol, Paolo Guerrero.

Niño logró vencer al cáncer tras ocho años de lucha

Acompañado por su familia y el quipo médico que ayuda a regenerar su vida, Nolberto Paitán, o como le gusta llamarse Cj, un adolescente de 14 años tocó la campana de la victoria tras derrotar a la leucemia que afectaba su salud.

El adolescente ingresó al INSN el 6 de julio de 2017, cuando solo tenía seis años, con un cuadro inferior de hemoglobina grado 3, que es un nivel muy bajo y pernicioso por sobre los valores normales.

Con esa advertencia expresada en los valores de sangre, el paciente ingresó hacia el instituto de salud. Bajo la dirección médica de la doctora Cinthya Palacios se inició la loable labor por recuperar la estabilidad para el adolescente.

Para celebrar esta batalla ganada, el pequeño recibió la visita de su ídolo del fútbol, Paolo Guerrero, quien estuvo al costado de Nolberto cuando este hizo sonar la campana. El 9 del fútbol peruano, asistió a esta celebración junto a su madre, doña Peta, quien es embajadora de estos casos sociales.

El futbolista también celebró este nuevo capítulo en la vida del menor y lo alentó a perseguir sus sueños: "qué bueno que haya salido de esto y así pueda ser quizás un profesional en el fútbol", mencionó Guerrero.

En medio de aplausos y muchas emociones encontradas, el joven emitió unas palabras: "traté de no llorar en esta ocasión, pero no pude porque recordé todos los momentos que pasé en este hospital".

INSN hizo un llamado a donación de sangre

La directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Sulema Thomas, hizo un pedido público a la ciudadanía para que se animen a donar sangre y contribuir con esto a la lucha contra el cáncer, específicamente la leucemia. Indicó que pueden acudir al INSN de San Borja de lunes a domingo desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

La donación de sangre en estos tipos de casos es crucial pues los pacientes con leucemia requieren constantes unidades de sangre para sus tratamientos. Este tipo de pacientes requieren al menos 6 unidades frente a otros casos como extirpación de tumores donde se necesitan 3.

Todo el proceso de CJ pudo ser gratuito gracias al Seguro Integral de Salud (SIS) que puede llegar a sostener largos procesos de recuperación tal como lo hizo Nolberto durante ocho años.