Padre de Yamal EXPLOTA contra la gala del Balón de Oro: "Ha pasado algo raro, es el mayor daño moral"

El último lunes se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2025 en la que Ousmane Dembelé fue acreditado como el mejor futbolista del mundo. Mientras que, Lamine Yamal, voceado a ganar dicha distinción, ocupó el segundo lugar. Al respecto, el padre de este último explotó contra la organización del certamen.

Padre de Yamal arremte contra el Balón de Oro

Mounir Nasroui, padre de Lamine Yamal, expresó su profunda frustración tras la derrota de su hijo en las votaciones del Balón de Oro. Pero, previo a abandonar el Teatro del Chatelet de París (Francia), se detuvo unos segundos para hablar con la prensa brevemente y expresó: "Un saludo a toda España, el próximo año es nuestro ¡Vamos!".

Posteriormente, tras la finalización de la gala, Nasroui brindó declaracionees para el programa deportivo español 'El Chiringuito' en el que decidió ir en contra de la organización del Balón de Oro 2025.

"Ha pasado algo muy raro, es el mayor daño moral a un ser humano. Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, con mucha diferencia. No hay rivales. Aquí ha pasado algo muy raro", manifestó el papá del joven futbolista de la selección española.

Lamine Yamal hace historia a sus 18 años

Pese a no haber ganado el trofeo del Balón de Oro, a sus cortos 18 años, Lamine Yamal ha hecho historia al ser acreedor del premio Trofeo Kopa por segundo año consecutivo, algo que ningún jugador en la historia del fútbol ha logrado.

Cabe resaltar que, la estrella del FC Barcelona tuvo una temporada muy sobresaliente en el cuadro español, contribuyendo decisivamente al éxito colectivo. Debido a que ganó la Liga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España, un triplete doméstico que reforzó su candidatura.

Con respecto a su número de goles y asistencias acumuló cifras muy competitivas: 18 goles y 25 asistencias. Además de una muy buena regularidad, impacto ofensivo, creatividad en el uno contra uno. Lo que lo cataloga como uno de los mejores futbolistas de la actualidad y con un presente y futuro prometedor.

Todo ello, llevó a que Yamal junto a su familia ya tengan preparado una enorme fiesta en París debido a que creían en que él ganaría el Balón de Oro, pero al final el español quedó en segundo lugar.

