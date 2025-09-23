Programa Vale de Descuento FISE estima un incremento del 6.7% de beneficiarios para el cierre de este año

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Firmes en su compromiso llevar energía más sostenible y económica a la población vulnerable del país, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), vienen impulsando iniciativas claves, que contribuyen a reducir el uso de fuentes contaminantes como la leña, el carbón o la bosta, dentro de las actividades diarias de la población.

¿Qué es el Vale de Descuento FISE?

El Vale de Descuento FISE es un cupón de descuento de S/20 soles, con dos meses de vigencia, que sirve para comprar un balón de gas doméstico (GLP) de hasta 10 kg, a viviendas en situación vulnerable.

En esta línea, acompañado por la viceministra de Hidrocarburos del MINEM, Iris Cárdenas, el Director Ejecutivo del FISE, Francisco Torres Madrid, llegó al distrito de Taricá, en la provincia de Huaraz, para participar del evento "4 millones de Vales de Descuento, canjeados en la región Áncash", muestra de la importancia que tiene este programa para la reducción de la pobreza energética.

"Nuestro compromiso es que ninguna familia, por falta de recursos económicos, o por vivir en zonas alejadas, deban cocinar mediante fuentes contaminantes, poniendo en riesgo su salud y la de sus seres queridos", señaló Torres Madrid, tras resaltar el impacto del Vale de Descuento FISE, subsidio que trae bienestar y oportunidades para las familias vulnerables.

Beneficiarios agradecidos con vale de descuento FISE.

Entrega del beneficio energético en Áncash

Asimismo, el Director Ejecutivo del FISE sostuvo que en la región Áncash, este programa, prevé un crecimiento del 5% en el padrón de beneficiarios activos, para el cierre de este año, lo que representaría la incorporación de aproximadamente, 2,500 nuevos usuarios.

Cabe señalar que, en diciembre del año 2024, se canjearon 1,255,591 Vales de Descuento FISE, teniéndose proyectado, para el cierre del 2025, un incremento aproximado del 6.7 % de beneficiarios, lo que se traduce en 70,000 vales adicionales canjeados mensualmente, a nivel nacional.

Torres Madrid destacó el alcance del programa Vale de Descuento FISE, iniciativa que permite, en las zonas donde no hay acceso al gas natural, poder contar con una fuente energética alternativa, más segura, que reduce las emisiones de gases nocivos, mejorando la salud de más familias peruanas.

"El éxito de este programa se va a reflejado en los más de 115 millones de Vales de Descuento FISE, que han sido canjeados a nivel nacional desde el año 2012, lo cual representa una inversión de cerca de 2,294 millones de soles en beneficio de la población más vulnerable del país", agregó.

Gobierno supera los 4 millones de canjes del Vale de Descuento FISE.

Condiciones para ser beneficiario

No encontrarse ubicada en zonas en las que existan redes de Gas Natural y que estas operen comercialmente.

La vivienda debe cumplir con las características según la matriz referida al material predominante del piso.

Estar debidamente identificado en RENIEC.

Los ingresos anuales de los integrantes de la vivienda no deben superar los S/ 19,900.

Los usuarios residenciales de electricidad con consumo promedio anual menor o igual a 70.00 KWh (en el caso de contar suministro eléctrico).

Contar con una (01) cocina y balón a Gas (ambos en buen estado).

Con esta política, el Gobierno busca reducir el uso de fuentes contaminantes como la leña, el carbón y la bosta, promoviendo el acceso a energía más limpia, segura y accesible para miles de familias peruanas; a través del programa Vale de Descuento FISE.