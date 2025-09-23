Ministro Morgan Quero respondió a cuestionamientos por gastos en su despacho: "Todo esto es trasparente"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a la prensa, el ministro de Educación, Morgan Quero, respondió a los cuestionamientos por un informe que reveló gastos que ha realizado su despacho. Al respecto, indicó que todo ello siempre se ha realizado con transparencia y no tendría por qué ser de conocimiento público.

Morgan Quero responde sobre gastos en su despacho

El titular de Minedu rechazó los gastos de más de 800 soles en camisas y galletas que se atribuyó a su despacho ministerial tal y como lo reveló un informe periodístico.

"Nosotros no tenemos por qué hacer público qué les invitamos u ofrecemos, una galleta, un agua de jamaica, a las personas que vienen a visitarnos. Todo siempre con cortesía y por supuesto trabajando de la mano con todos los sectores. No tenemos ningún tema en relación al ocultamiento, todo esto es trasparente", aseveró el funcionario.

Minedu se pronuncia sobre reportaje

A través de un comunicado que, fue publicado el domingo 21 de septiembre, el Ministerio de Educación, se pronunció sobre las acusaciones difundidas en un programa periodístico que abordó supuestas compras irregulares realziadas con fondos estatales. Al respecto, la cartera rechazó el uso indebido de recursos públicos por parte del ministro Quero.

"Es falsa la acusación de destinar recursos públicos al uso personal del titular del sector en la compra y lavado de camisas", se lee al inicio del comunicado del Minedu.

Además, la cartera de Educación manifiesta que las camisas institucionales tienen carácter protocolar y son usadas en actos oficiales y actividades programadas de la Alta Dirección. Asimismo, sostuvo que las prendas están disponibles para funcionarios de los dos viceministerios y del Gabinete de Asesores.

Asimismo, de acuerdo a la explicación ministerial, las adquisiciones alimentarias aseguró que se trata de adquisiciones mínimas para la atención protocolar en reuniones de trabajo o en refrigerios institucionales.

#Comunicado | El Ministerio de Educación rechaza categóricamente las acusaciones falsas contra la actual gestión. Basta de difamaciones y de intentos por manipular y confundir a la opinión pública. pic.twitter.com/EgQi9dFkwm — Ministerio de Educación (@MineduPeru) September 22, 2025

Medidas de control de la actual gestión

En el comunicado, se subraya que la actual gestión liderada por Morgan Quero implementó "una política austera de restricción de gastos innecesarios, como eliminar la adquisición de almuerzos y desayunos".

Además, señalan que se decidió "establecer nuevos topes y mecanismos de control interno" con el objetivo de que "cada desembolso se oriente únicamente a insumos indispensables para la labor institucional".

En resumen, el ministro de Educación, Morgan Quero, en declaraciones a la prensa, este martes 23 de septiembre, respondió a los cuestionamientos por gastos realizados por su despacho que se conoció tras informe periodístico.