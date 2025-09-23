EsSalud: Trabajadores levantan huelga nacional tras llegar a un acuerdo con la entidad

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de dos semanas, los más de 60 mil trabajadores de EsSalud que paralizaron sus labores exigiendo mejoras laborales, le pusieron fin a su protesta tras varios días de negociación con las autoridades de la entidad.

Así lo dio a conocer el propio organismo a través de un comunicado en sus redes sociales donde dejan en claro que que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo fue clave para ponerle fin a esta protesta que venía perjudicando a millones de asegurados en el país.

Trabajadores de EsSalud levantan huelga nacional

La primera parte de este pronunciamiento señala que las autoridades de EsSalud venían negociando con los dirigentes sindicales para poner fin a esta huelga nacional en bienestar de sus afiliados.

Sin embargo, la propuesta que presentaron la cual contemplaba asignar una compensación económica por cumplimiento de actividades e indicadores de desarrollo personal fue rechaza en primera instancia lo que entrampó el diálogo entre ambas partes.

Sin embargo, luego que la negociación siga adelante, la parte que paralizó sus labores logró aceptar esta propuesta por lo que decidieron levantar la medida de fuerza que duró un total de 14 días.

"Cabe resaltar que EsSalud reafirmó ante los gremios su compromiso de garantizar la sostenibilidad financiera de la institución, fortalecer la política de integridad, implementar sistemas de control interno y mejora del desempeño, seguir en la lucha contra la corrupción en todos los niveles y diseñar una nueva política remunerativa", indicaron.

EsSalud anuncia fin de la huelga de más de 60 mil trabajadores.

Siempre estuvieron abiertos al diálogo

En otra parte de su comunicado, el Seguro Social de Salud señaló que, a pesar de lo dicho por un sector de los protestantes, siempre estuvieron abiertos al diálogo alturado para buscar un beneficio para ambas partes.

Sin embargo, también precisaron que su única prioridad es el bienestar de sus más de 12 millones de afiliados los cuales se vieron afectados en estos últimos días.

"Nuestra institución siempre estuvo dispuesta al diálogo constructivo, alturado y respetuoso con los gremios para llegar a acuerdos en materia de mejoras laborables que vayan en concordancia con la sostenibilidad financiera de la entidad y la optimización de los servicios a los más de 12 millones de asegurados en el país", añadieron.

En resumen, EsSalud dio a conocer que la huelga realizada por un gran número de trabajadores desde inicios de septiembre, llegó a su fin tras llegar a un acuerdo con las autoridades.