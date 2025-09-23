Sismo de magnitud 5.8 sacude Arequipa: Conoce AQUÍ el epicentro y hora exacta del temblor sentido HOY

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Temblor en el sur del Perú! En la siguiente nota te revelamos detalles del reciente sismo que ocurrió en Arequipa y cómo actuar ante un movimiento telúrico de gran intensidad, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI).

Temblor remece la Ciudad Blanca

En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 5.8 ocurrió al promediar las 12:39 de este martes. El temblor se registró exactamente a 60 kilómetros al suroeste del distrito de Lomas, provincia de Caravelí, en la 'Ciudad Blanca'.

Este temblor nos recuerda que debemos estar alertas y preparados al saber que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0636

Fecha y Hora Local: 23/09/2025 12:39:18

Magnitud: 5.8

Profundidad: 30km

Latitud: -15.93

Longitud: -75.27

Intensidad: IV Lomas

Referencia: 60 km al SO de Lomas, Caraveli - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 23, 2025

¿Alerta de tsunami por sismo en Arequipa?

El reporte del IGP precisa que este temblor sentido hoy en Perú tuvo una profundidad de 30 kilómetros y una intensidad nivel IV en Lomas. Por su parte, el COEN-INDECI, indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar, con una latitud -15.93 y una longitud de -75.27.

Esta entidad también pide a la ciudadanía, a través de sus redes sociales, mantener la calma en todo momento ante un sismo de tal magnitud, que, según agregan, fue percibido entre leve y moderado. Hasta el momento no se han reportado daños por el movimiento telúrico sentido en Arequipa, pero aseguran que seguirán con el monitoreo en zonas vulnerables.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que este temblor genere alerta de tsunami en el litoral peruano.

COEN-INDECI sobre sismo de 5.8 en Arequipa.

¿Cómo actuar ante un sismo? Arma tu Combo de Emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó información relevante para el armado de un Combo de Emergencia, el cual será útil en caso de que se presente un siniestro y consta de la mochila de emergencia y la caja de reserva.

Mochila de emergencia: Sirve para las primeras 24 horas de emergencia, contiene alimentos no perecibles, artículos de higiene, botiquín de primeros auxilios, abrigos, linternas, pilas, radio, entre otros.

Caja de reserva: Sirve para el segundo y cuarto día de emergencia. Contiene bebidas y alimentos no perecibles como sopas instantáneas y leche, caramelos, galleta de agua y más.

Asimismo, se aconseja que ante un sismo similar se ubique las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Recuerda no llamar por teléfono, ya que la línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

El sismo de magnitud 5.8 registrado en Arequipa este martes 23 de septiembre, nos recuerda la importancia de estar siempre preparados ante eventos sísmicos, especialmente en un país altamente sísmico como el Perú.