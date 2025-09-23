Domingo Pérez señala que Santiváñez vulneró independencia de la Fiscalía tras sugerir su salida

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal José Domingo Pérez cuestionó al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por sugerir que él y Rafael Vela deberían ser apartados del Ministerio Público. Por tal motivo, reveló su pedido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para expresar su rechazo a dichas declaraciones.

Santiváñez afectó la independencia de poderes

Tras el nombramiento interino de Gálvez, el titular de Justicia y Derechos Humanos se mostró a favor de que los fiscales del equipo Lava Jato sean removidos. Para Pérez Gómez, esto afecta la independencia de poderes y busca justificar "posiciones de defensa" por las investigaciones en su contra.

"El ministro ha afectado la independencia que debe darse a cualquier magistrado del MP al afirmar que no somos idóneos en el cargo ni Rafael Vela ni yo, y que más bien, él en la posición de un fiscal de la Nación nos sacaría del cargo y esas afirmaciones sí afectan a la labor que desarrollamos". manifestó.

Para el fiscal, es necesario que Tomas Gálvez se pronuncie de forma pública con respeto a lo dicho por el ministro Santiváñez. Esto porque ha quedado la percepción de que el Ministerio Público habría perdido autonomía para desarrollar su trabajo investigativo en el campo del crimen y el delito.

"No estamos en un país en el que no haya respeto a las instituciones o creemos que hay un respeto institucional. Estas afirmaciones del ministro de Justicia no son afortunadas, como no lo son que el congresista Rospigliosi le diga a un fiscal de crimen organizado que es un delincuente porque una sala revoca una condena", añadió.

No entiende su sugerencia

Un aspecto que el fiscal del equipo Lava Jato no comprende es porqué el titular del MINJUSDH arremetió contra él y su colega en el caso. Cabe precisar que Santiváñez cuenta con una investigación abierta en el Ministerio Público por una presunta participación en una red criminal que lo involucra junto a policías corruptos.

"No entendemos porque el señor ministro de Justicia hace afirmaciones del fiscal Vela y sobre mí porque no hemos tenidos ninguna circunstancia en la cual, el señor haya sido investigado. Eso (sus carpetas fiscales) no le autoriza a quien ocupa un cargo en la alta función pública a ofender a un magistrado, por lo tanto, el titular del MP debería pedir estas correcciones", sostuvo.

Así, el fiscal José Domingo Pérez manifestó su molestia por las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien pidió que sea retirado del equipo especial Lava Jato junto a Rafael Vela. Esto atenta contra la independencia de poderes.