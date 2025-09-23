Petro pide a la ONU abrir proceso penal contra Trump: "Permitió los disparos contra jóvenes en una lancha"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Gustavo Petro no desaprovechó su oportunidad para apuntar contra Donald Trump. El presidente de Colombia pidió que se abra un proceso penal contra su homólogo y funcionarios de Estados Unidos por las lanchas hundidas en el Caribe que acabaron con vidas humanas.

Trump permitió los ataques

Para el mandatario colombiano, el inquilino de la Casa Blanca es el principal responsable de los ataques contra botes en el mar Caribe. La excusa del gobierno estadounidense es que el Comando Sur de sus Fuerzas Armadas, los identificó como naves que transportaban droga rumbo a suelo norteamericano.

"Con el perdón de quienes dominan la ONU, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Que permitió los disparos contra jóvenes en una lancha que así tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes", señaló.

¿Se quieren reír un rato?



Vean a Petro pedir un proceso penal contra Trump por los bombardeos que se están haciendo en el Caribe contra narcotraficantes a los que Petro califica de "inmigrantes". pic.twitter.com/lTFuXPxYsM — Guillo (@codiguillos) September 23, 2025

Petro acusó a Trump de señalar como terroristas a personas que no eran del Tren de Aragua o Hamas, que buscaban una mejor vida, abandonando las carencias existentes en Sudamérica. Agregó que los verdaderos narcotraficantes no llegan a Estados Unidos en lanchas, sino que residen en el país y pueden vecinos de líder republicano.

"Eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. Los narcotraficantes viven en otra parte y no es en Latam. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa sin tener con qué defenderse, cuando los narcotraficantes viven en Nueva York y en Miami, donde hacen acuerdos con la DEA", manifestó.

Trump es asesorado por aliados de la droga

En otra parte de su discurso, Gustavo Petro aseguró que al mandatario norteamericano lo asesoran personas que tienen vínculos con la cocaína. Aseguró que él los denunció en su momento y que por ello, intentaron matarlo y desacreditarlo como político.

"Su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe, es asesorado por colombianos que son aliados políticos de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante. Por una década siendo senador y me quisieron matar por ello y quisieran que no fuera presidente", indicó.

De esta manera, Gustavo Petro pidió a la ONU que a Donald Trump y a otros funcionarios de los Estados Unidos se les abra un proceso penal por los ataques contra lanchas en el Caribe. El mandatario de Colombia lo acusó de ser quien ordenó dichas acciones militares.