José Domingo Pérez tras críticas de Tomás Gálvez: "Hizo afirmaciones que no eran correctas"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El fiscal provincial José Domingo Pérez se pronunció tras las anteriores declaraciones del ahora Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez donde criticó su gestión y manejo como fiscal del equipo especial Lava Jato.

"Hizo afirmaciones que no eran correctas"

Al respecto, Domingo Pérez indicó que las afirmaciones por parte de Aladino Gálvez no eran "las más correctas" tras cuestionar su trabajo dentro del Ministerio Público y llevar el caso Lava Jato hacia los medios de comunicación.

"Hizo afirmaciones que creo que no eran las más correctas, dirigirse así hacia un fiscal. Me tildó de una persona inimputable, que no debí ingresar al Ministerio Público".

Además, indicó que tras las declaraciones del Fiscal de la Nación interino respecto a que pasara por una evaluación el trabajo que realiza el equipo Lava Jato, serían las sentencias condenatorias que han conseguido en el Poder Judicial.

"Podrá ver cuántas acusaciones concluyeron en sentencias condenatorias y prácticamente son todas, una efectividad del 100%", indicó el fiscal provincial. Domingo Pérez mencionó las condenas contra el expresidente Alejandro Toledo, Ollanta Humala y otros funcionarios; y Alan García para el caso Metro de Lima.

Como se recuerda, el pasado 28 de abril, Tomás Aladino indicó que la figura de Domingo Pérez había sido pernicioso para el Ministerio Público (MP) por acudir a los medios de comunicación para exponer los casos y "ser estrellas".

"La gran mayoría de fiscales hace lo mismo porque el mal ejemplo de Domingo Pérez ha sido pernicioso para el Ministerio Público. Ese sujeto nunca debió entrar al MP. Yo siempre he dicho que me parece inimputable y a un inimputable le han dado la conducción del caso más emblemático que hemos tenido", sostuvo Aladino Gálvez.

Sobre vinculación de Domingo Pérez con empresas brasileras

La postura de Aladino Gálvez respecto al trabajo de José Domingo Pérez y Rafael Vela es que ambos habrían trabajado para empresas transnacionales como Odebrecht. Sobre esta afirmación, Domingo Pérez indica que es una postura falsa y que, dentro del marco de la ley, se de beneficios a las empresas que colaboran con la justicia.

"Es una situación falsa. Los procesos de negociación que conllevan la colaboración eficaz implica de que el fiscal, dentro del marco de la ley, dé beneficios a las empresas que terminan colaborando con la justicia", indica Domingo Pérez.

