AETAI advierte que cobro de la TUUA de transferencia le resta competitividad al país: "Eso hay que atacarlo"

En entrevista con Exitosa, el gerente general de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, advirtió que el cobro de la TUUA de transferencia internacional reduce la competitividad del país en el ámbito regional.

Se debe solucionar eliminándola

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Gutiérrez se refirió a este nuevo cobro que a comenzado a aplicarse para vuelos internacionales desde el 7 de diciembre. El especialista calificó el descontento con este cobro como un problema que se tendrá que resolver.

"Tenemos un problema de fondo que es el que nos va a restar competitividad al país y por eso hay que atacarlo. ¿Cómo se ataca? Eliminándolo, pero tampoco puedo decir alegremente que lo eliminamos y chau. Ahí está el derecho del aeropuerto, hay que compensar ese derecho que tiene el aeropuerto como lo comentábamos hace un momento", señaló.

Por otro lado, recordó que hasta la actualidad no se recupera el índice del tráfico internacional que se tenía en 2019, años pre pandemia, lo que le ha restado competitividad al aeropuerto.

"Son cinco años, estamos en la core de la región, somos un aeropuerto que no es competitivo contra Bogotá, contra Panamá, que tienen tiempos de conexión más eficientes, tienen muchos más destinos a los cuáles llegar, nosotros todavía estamos sumando", explicó.

TUUA de transferencia nacional

La directora general de la Dirección de Programas de Proyectos y Transportes del MTC, Gabriela Lara Ruíz, precisó que en el caso de la TUUA de transferencia nacional se encuentra "suspendida". Sin embargo, el ministerio ya vendría trabajando junta a la concesionaria una "modificación contractual", la que apuntaría a que esta no se cobre de manera definitiva a los pasajeros nacionales.

Ruíz expresó su conformidad en que el pago de la TUUA nacional no sea cargado a los pasajeros. De tal manera que las negociaciones que actualmente mantienen Lima Airport Partners (LAP) y el MTC se encaminan a no trasladar el cobro a los viajeros nacionales y no se les perjudique. Tal decisión aún se mantiene en una "fórmula" que aún no ha sido definida.

"Esperamos que los que queda en el mes ya tengamos un texto y esperamos cerrar la adenda allá por marzo aproximadamente, esa es la intención", señaló.

Refirió que la definición también contaría con la posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que cuenta con opinión vinculante, y al Ositrán ( Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) y la Contraloría General. "Confiamos a que hacia marzo tengamos algo concreto y cerrado".

Es respecto a la TUUA de transferencia internacional que el gerente general de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, sostuvo que esta le quita competitividad al aeropuerto.