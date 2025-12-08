¡A llenar los baldes! Anuncian corte de agua este miércoles, 10 de diciembre: AQUÍ todos los detalles

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) brindó detalles del corte de agua programado para este miércoles, 10 de diciembre. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida.

¿Qué distrito no tendrá agua el miércoles?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal detalló que este 10 de diciembre, realizarán una interrupción temporal del servicio de agua potable en algunos sectores de la capital, debido a trabajos necesarios para el buen funcionamiento del sistema, entre ellos, el mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes de tubería.

Asimismo, exhorta a la ciudadanía que si en caso su distrito se vea afectado por la medida, no duden en tomar medidas preventivas desde ya para no verse sorprendidos y así garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en sus hogares en lo que dure el corte.

Pero no todo queda ahí, ya que Sedapal les recuerda que en caso el servicio no se restablezca en el horario programado, no duden en llamar al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo de por qué aún no vuelve el agua.

Corte de agua en Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Camino Real, A.H. Los Jardines de Puente Piedra, A.H. El Progreso, Asoc. Pobladores El Carmen Alto de Puente Piedra, Asoc. Pobladores de Carmen Alto, C.P. El Carmen, Cercado.

A.H. Camino Real, A.H. Los Jardines de Puente Piedra, A.H. El Progreso, Asoc. Pobladores El Carmen Alto de Puente Piedra, Asoc. Pobladores de Carmen Alto, C.P. El Carmen, Cercado. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 386.

Recomendaciones si se va el agua en casa

En caso tu hogar sea el que no contará con agua este miércoles, no dudes en seguir los siguientes consejos:

Almacenar este recurso hídrico en recipientes limpios y bien cerrados.

Usar el agua de manera racional (priorizando beber y cocinar).

Cerrar los grifos cuando no se usan.

Usa alternativas de limpieza: Usa toallitas húmedas, vinagre o alcohol para superficies. Evita lavar con grandes cantidades de agua.

Asegúrese de limpiar tus cisternas y tanques elevados al menos dos veces al año para mantener la calidad del agua almacenada.

Mantente informado sobre las interrupciones del servicio de agua potable en tu zona a través de los canales oficiales de Sedapal.

Infórmate con anticipación sobre las interrupciones del servicio de agua potable en tu zona a través de nuestros canales oficiales y recibe notificaciones sobre:



✔️ Interrupciones del servicio programadas o por emergencia

✔️ Restablecimientos del servicio en tu zona pic.twitter.com/48iCZjXAbE — SedapalOficial (@SedapalOficial) December 6, 2025

Es así como, tras revelarse que este miércoles, 10 de diciembre, el distrito de Puente Piedra se verá afectado con la interrupción temporal del agua potable, Sedapal exhorta a los vecinos a tomar sus precauciones y llenar desde ya toda el agua necesaria para sobrellevar esta medida.