Raúl Canelo cuestiona ampliación del Reinfo: "Hay una penetración muy fuerte de la minería ilegal en el sector político"

En diálogo con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, señaló que la ampliación del Reinfo refleja la falta de planificación de las autoridades y cuestionó que solo actúen reactivamente ante los problemas. Además, denunció una "penetración muy fuerte de la minería ilegal en el sector político".

Falta planificación para el Reinfo

De acuerdo al letrado en el Congreso de la República no existe un conocimiento profundo sobre el tema de la minería artesanal e ilegal. Sin embargo, considera que esta última ha logrado entrar al ruedo político y que hay intereses de por medio por el cual concluyó en su ampliación.

"No hay un conocimiento preciso sobre la situación y más bien lo que se presenta y aparece es una serie de situaciones que más parecen negocios vinculados a la política. Creemos que hay una penetración muy fuerte de la minería ilegal en el sector político que no les permite resolver adecuadamente y planificadamente este problema" Sostuvo Canelo.

Frente a aquellos mineros que figuran inscritos, que en un hipotético escenario que determine el fin del Reinfo a finales de diciembre, la gran mayoría se quedaría afuera. Quienes sí han cumplido con lo dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas, les faltaría el contrato con el concesionario.

"Es necesario una planificación, distinguir desde la ley quién está vinculado a un tema de ilegalidad, quién no puede cumplir los requisitos y quién sí puede. Hay 50 mil que han quedado fuera. De ellos, probablemente algunos tienen derecho a trabajar, a explotar, sin embargo, se está negando la posibilidad", manifestó.

Congreso amplió Reinfo por un año

Con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, el Pleno del Congreso votó a favor de ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026. Esto modificaba el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

Empero, el plazo establecido variaría cuando entre en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. Durante este periodo, el MINEM hará coordinaciones con gobiernos regionales y otras instituciones, además de adoptar acciones normativas, administrativas y operativas.

