Luis Ramos no volverá al fútbol peruano: Interés desde Estados Unidos lo aleja de Alianza Lima

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero Luis Ramos, quien pertenece a Cusco FC, ya sabe que el América de Cali no pretende contar con él la próxima temporada. A priori, esto le haría retornar al fútbol peruano y ser tentado por Alianza Lima, que ha expresado su deseo por ficharlo, sin embargo, desde Estados Unidos hay un interés que se impondría en ese plan.

Ramos pretendido en Estados Unidos

De acuerdo a información que maneja el periodista Gustavo Peralta, un equipo de la Major League Soccer (MLS) quiere al atacante nacional. Aunque no adelantó el nombre de la institución, menciona que las negociaciones están avanzadas y que esto se podría conocer en la brevedad,

"El delantero Luis Ramos está muy cerca de ser transferido a un club de la MLS. En las próximas horas podría concretarse todo, pues ya se encuentran en la etapa documentaria" publicó el comunicador en su cuenta de X,.

El delantero Luis Ramos está muy cerca de ser transferido a un club de la MLS. En las próximas horas podría concretarse todo, pues ya se encuentran en la etapa documentaria. pic.twitter.com/epS6XQucaH — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) December 8, 2025

Luego de que los 'diablos rojos' no ejecutaron la opción de compra por el atacante nacional, debería retornar al cuadro cusqueños para el próximo año. Además de los blanquiazules, El goleador peruano también había sido voceado para fichar por Universitario de Deportes, aún más tras la salida de Diego Churín.

Tras su primera experiencia internacional, Ramos, de 25 años, podría continuar su carrera en una liga que se está fortaleciendo más cada año. Esto le permitiría consolidar su nivel y continuar siendo una opción para ser convocado a la selección peruana, que urge de competencia en el ataque.

Los números de Luis Ramos en Colombia

En lo que fue la temporada 2025 del América de Cali, el atacante nacional completó 50 partidos con los 'diablos rojos'. Llegó a convertir 13 goles y dio dos asistencias, completando un total de 2713 minutos en encuentros válidos por la liga colombiana, la copa local y la Copa Sudamericana.

De conseguir un contrato en el fútbol estadounidense, se sumaría a Kenji Cabrera, quien actualmente milita en el Vancouver Whitecaps de Canadá y que recientemente perdió la final de la MLS. Pedro Gallese también estuvo disputando la campaña 2025, aunque no extendió su vínculo con Orlando City y ha quedado en condición de libre.

Pese a que clubes de la Liga1 como Alianza Lima o Universitario mostraron interés por el delantero peruano Luis Ramos, su destino seguiría en el exterior. El atacante vendría negociando su incorporación a un equipo del fútbol estadounidense, descartando su regreso al balompié nacional.