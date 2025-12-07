Petroperú nombra a Gustavo Villa Mora como nuevo gerente general encargado tras renuncia de antecesor

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos meses, los cambios abruptos que ha venido sufriendo la compañía petrolera Petroperú han sido significativos. Este sábado, el directorio designó a Gustavo Villa Mora como su nuevo gerente general, tras la repentina salida de Óscar Zapata luego de dos semanas en el cargo.

Nuevo director tras renuncia

Mediante el Acuerdo de Directorio N.º 142-2025-PP, los dirigentes de la empresa estatal encargaron la Gerencia General a Villa Mora, asumiendo el cargo a partir del 6 de diciembre del 2025.

"Con esta designación, Petroperú continúa impulsando una estructura directiva orientada a la eficiencia operativa, al fortalecimiento de los procesos internos y a la toma de decisiones alineadas con las prioridades de la empresa y del país", indicaron en el comunicado.

Gustavo Villa Mora es ingeniero petroquímico y exgerente de Operaciones Talara.

La decisión llega luego de la inesperada renuncia de Óscar Zapata, quien ocupó el cargo de director durante apenas dos semanas.

A través de una carta que la firma propiedad del Estado peruano le remitió a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), se hizo oficial esta salida el pasado viernes 28 de noviembre.

En la misiva, se precisa que el puesto del director tendrá un cambio y que la decisión de Zapata Alcázar no tiene marcha atrás.

"Cumplimos con informar que hoy viernes 28 de noviembre de 2025, el señor Oscar Zapata Alcázar ha presentado ante el Presidente del Directorio de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., su carta de renuncia irrevocable al cargo de Director Independiente de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A", indica el texto.

Habiendo asumido el 15 de noviembre del 2025 junto con el nuevo directorio, su salida se da solo 13 días después. En el folio que Petroperú envió, indica que el actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), fue reemplazado por Raúl Jaime Ancasi, quien asumió un día después.

¿Quién es Gustavo Villa Mora, nuevo gerente general de Petroperú?

Según el comunicado oficial de Petroperú, donde se anuncia a Gustavo Villa Mora como nuevo director de la empresa de hidrocarburos, este se venía desempeñando como gerente de Operaciones Talara.

Villa Mora es ingeniero petroquímico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con un MBA por ESAN, con mención en Gestión de Energía.

"Ha complementado su formación con un programa de especialización en Finanzas (PAE - ESAN) y en Gestión de Proyectos por la Universidad de Piura, consolidando un perfil interdisciplinario orientado a la operación y a la toma de decisiones estratégicas", precisaron.

Petroperú dio a conocer la nueva designación de Gustavo Villa Mora como gerente general encargado tras la abrupta salida de Óscar Zapata.