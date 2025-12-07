TUUA de transferencia nacional: Anulación del cobro de tarifa podría definirse en marzo de 2026

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, la directora general de la Dirección de Programas de Proyectos y Transportes del MTC, Gabriela Lara Ruíz, sostuvo que los acuerdos y modificaciones contractuales para anular definitivamente el cobro de la TUUA de transferencia a pasajeros nacionales podrían definirse en marzo del próximo año.

TUUA de transferencia nacional

La funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que en el caso de la TUUA de transferencia nacional se encuentra "suspendida".

Sin embargo, el ministerio ya vendría trabajando junta a la concesionaria una "modificación contractual", la que apuntaría a que esta no se cobre de manera definitiva a los pasajeros nacionales.

Lara Ruíz expresó su conformidad en que el pago de la TUUA nacional no sea cargado a los pasajeros. De tal manera que las negociaciones que actualmente mantienen Lima Airport Partners (LAP) y el MTC se encaminan a no trasladar el cobro a los viajeros nacionales y no se les perjudique. Tal decisión aún se mantiene en una "fórmula" que aún no ha sido definida.

"Esperamos que los que queda en el mes ya tengamos un texto y esperamos cerrar la adenda allá por marzo aproximadamente, esa es la intención", señaló.

Refirió que la definición también contaría con la posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que cuenta con opinión vinculante, y al Ositrán ( Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) y la Contraloría General. "Confiamos a que hacia marzo tengamos algo concreto y cerrado".

No se subsidiará cobro a los pasajeros internacionales

Al desprender el cobro a los viajeros de vuelos nacionales, Lara Ruíz precisó que esto no afectaría a los pasajeros que sí hacen transferencia internacional. "Eso sería un subsidio y estamos trabajando justamente para que eso no ocurra", aseguró.

Como se sabe, este domingo 7 de diciembre inició el cobro de la TUUA en el Aeropuerto Jorge Chávez cuyo costó ha sido fijado en un pago de USS 11.86 (USS 10,05 más 18% de IGV) por usar las instalaciones de este centro aéreo.

Tal como expreso Lima Airport Partners (LAP), solo aquellos que arriben al Perú en un vuelo internacional, desembarquen y hagan uso de las instalaciones del aeropuerto, sin salir de este, serán los viajeros que deberán pagar este monto. Bajo esa lógica, los pasajeros que embarquen desde el territorio peruano no están sujetos a este cobro, por el momento.

La directora general de la Dirección de Programas de Proyectos y Transportes del MTC, Gabriela Lara Ruíz, aseguró que el ministerio está trabajando para que el cobro de la TUUA nacional no se cobre de manera definitiva a los pasajeros de viajes nacionales.