Alcalde de Lima descarta cobro de peajes mientras no haya vías alternas: "En el corto plazo no se va a dar"

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que no cobrarán peaje en la Panamericana Sur y Norte, tramos que estuvieron concesionadas a Rutas de Lima, mientras no existan vías alternas. "En el corto plazo de ninguna manera se va a dar", precisó, luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asuma ahora el control de peajes.

Alcalde Renzo Reggiardo: "no se cobrará peajes"

El 3 de diciembre, Rutas de Lima dejó de operar las casetas de peaje de Villa y Punta Negra, dejando así que la Municipalidad de Lima, asuma el control de esas vías concesionadas al día siguiente. Con ello, la institución liderada actualmente por Renzo Reggiardo tiene ahora bajo su administración esa ruta de la Panamericana Sur y la de Panamericana Norte (Peaje Chillón km 25, Puente Piedra).

Esta situación en las vías más concurridas en la capital mantiene en la expectativa a los conductores, precisamente sobre si pese a esta medida, la MML cobrará peajes en las dos panamericanas. Pues bien, el alcalde Reggiardo no dudó en aclarar el tema, asegurando que, al menos en el corto plazo, no tienen pensado reactivar ningún cobro mientras no existan vías alternas para evaluar una eventual concesión.

"Nosotros hemos tomado la decisión y yo, en lo particular, no cobrar peajes en tanto podamos contar con las dos vías alternas para poner en concesión estas vías importantes en la capital. (...) Sin duda estaremos evaluando los pormenores de lo que implicaría un cobro, que por lo menos, en el corto plazo, no se va a dar", precisó a 'Panorama'.

Mantenimiento de vías tras suspensión de pago en peajes

El alcalde Renzo Reggiardo también enfatizó que asumirían con recursos municipales y con responsabilidad la operatividad de ambas vías, ya que cuentan con las condiciones necesarias y técnicas.

Ante la pregunta de ¿cuánto costará mantener la vía sin peajes? El burgomaestre sostuvo que el municipio ha realizado un cálculo técnico que establece que el costo real de mantenimiento oscila entre 6 y 8 millones de soles mensuales, muy por debajo de los 25 millones que alegaba Rutas de Lima antes de dejar la concesión.

"Tenemos absolutamente todo presupuestado. (...) Nosotros vamos a brindar los servicios que la empresa al abandonar la concesión dejó de cubrir. No solo es la limpieza de las vías, monitoreo constante de las más de 50 cámaras que ya estamos visualizando, sino también es dar un trabajo eficiente en lo que se trata de recuperar espacios abandonados", puntualizó.

Finalmente, Reggiardo aclaró que la Municipalidad de Lima cuenta con la institución Invermet, que se encarga de la supervisión del contrato, lo que les permitió "saber los flujos, movimientos, costos y presupuestos reales que implicaría hacerle el mantenimiento a la vía".

Caduca contrato de 'Vías Nuevas de Lima' por "incumplimientos"

Además, como se sabe, la MML informó que declaró la caducidad del contrato de concesión de 'Vías Nuevas de Lima' tras constatar que Rutas de Lima, empresa que inicialmente ejecutaba el proyecto, "incumplió sus obligaciones".

Ello, tras una supervisión del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), ejecutada a las 00:01 horas del 4 de diciembre, evidenció "el desamparo total de las vías concesionadas" y que las oficinas de la empresa estaban cerradas y que no había personal operativo.

En medio de esta situación tras el fin de la concesión de Rutas de Lima sobre la Panamericana Sur y Norte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, enfatizó que no se tiene previsto restablecer el cobro de peajes