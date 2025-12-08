Suecia reabrirá su embajada en Lima en 2026: Celebrando 170 años de relaciones bilaterales con Perú

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Cancillería de la República informó este lunes 8 de diciembre que Suecia reabrirá su embajada en Lima en el 2026, que coincidirá con el 170 aniversario de las relaciones bilaterales con Perú. Fue la misma ministra de Asuntos Exteriores del país europeo, Maria Malmer Stenergard, quien se lo comunicó a Hugo de Zela.

Reapertura tras tres años

Esta reapertura ofrecerá un realce a las relaciones diplomáticas que ha sostenido el país con su par escandinavo, que debió cerrar su misión en la capital en 2022. Permitirá un renovado impulso al vínculo bilateral, que se sumará a la inauguración realizada en noviembre de la oficina comercial Business Sweden en Lima (entidad pública-privada).

La decisión del gobierno sueco de volver a tener una representación oficial en Lima, permite mantener la relación con fluidez de diálogo de alto nivel, como en los años recientes. Además, esta postura ayudará a estrechar más los lazos políticos, económicos y de cooperación.

#NoticiasTorreTagle | Suecia reabrirá su embajada en Lima en 2026, un paso que fortalece 170 años de relaciones bilaterales y da nuevo impulso a la cooperación política, económica y ambiental entre ambos países. Esta decisión se suma a la reciente apertura de Business Sweden y al... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 8, 2025

Por la colaboración que Perú ha tenido con Suecia, ha conseguido establecer una asociación confiable, comprometido con la gobernanza democrática, el comercio basado en reglas y con crecientes lazos económicos. Gracias a la presencia de varias empresas suecas en el territorio nacional, algunas con más de 80 años, los lazos se han vistos impulsados.

Finalmente, se destaca las coincidencias de los dos gobiernos en la agenda global ambiental, el compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, el decisivo apoyo de Suecia al proceso de adhesión del Perú a la OCDE, así como la cooperación bilateral en temas de seguridad y defensa.

¿Por qué había cerrado la embajada sueca?

En noviembre del 2021, Suecia comunicaba que para el año siguiente su representación diplomática en Lima cesaría sus funciones. No informó de problemas en las relaciones con Perú, sino una "necesidad de adaptación continua del Servicio de Exterior de Suecia a los cambios externos, como lo explicó la entonces embajadora María Crámer.

"Circulan rumores falsos en redes sobre las razones del cierre de la Embajada en la segunda mitad del 2022. El cierre se debe al proceso normal de adaptación del servicio exterior de Suecia. Perú seguirá siendo un socio apreciado", publicó la diplomática.

