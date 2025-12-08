RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Había cerrado en 2022

Suecia reabrirá su embajada en Lima en 2026: Celebrando 170 años de relaciones bilaterales con Perú

Tres años después de su cierre por "cambios externos", Suecia anunció la reapertura de su embajada en Perú en 2026. Esto coincidirá con los 170 años de relaciones bilaterales entre ambos países.

Embajada de Suecia reabrirá sus puertas en Lima en 2026.
Embajada de Suecia reabrirá sus puertas en Lima en 2026. (Difusión)

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La Cancillería de la República informó este lunes 8 de diciembre que Suecia reabrirá su embajada en Lima en el 2026, que coincidirá con el 170 aniversario de las relaciones bilaterales con Perú. Fue la misma ministra de Asuntos Exteriores del país europeo, Maria Malmer Stenergard, quien se lo comunicó a Hugo de Zela.

Reapertura tras tres años

Esta reapertura ofrecerá un realce a las relaciones diplomáticas que ha sostenido el país con su par escandinavo, que debió cerrar su misión en la capital en 2022. Permitirá un renovado impulso al vínculo bilateral, que se sumará a la inauguración realizada en noviembre de la oficina comercial Business Sweden en Lima (entidad pública-privada).

La decisión del gobierno sueco de volver a tener una representación oficial en Lima, permite mantener la relación con fluidez de diálogo de alto nivel, como en los años recientes. Además, esta postura ayudará a estrechar más los lazos políticos, económicos y de cooperación.

Por la colaboración que Perú ha tenido con Suecia, ha conseguido establecer una asociación confiable, comprometido con la gobernanza democrática, el comercio basado en reglas y con crecientes lazos económicos. Gracias a la presencia de varias empresas suecas en el territorio nacional, algunas con más de 80 años, los lazos se han vistos impulsados.

Premier Ernesto Álvarez destaca coordinación en inteligencia de PNP y FF.AA. contra la criminalidad
Lee también

Premier Ernesto Álvarez destaca coordinación en inteligencia de PNP y FF.AA. contra la criminalidad

Finalmente, se destaca las coincidencias de los dos gobiernos en la agenda global ambiental, el compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, el decisivo apoyo de Suecia al proceso de adhesión del Perú a la OCDE, así como la cooperación bilateral en temas de seguridad y defensa.

¿Por qué había cerrado la embajada sueca?

En noviembre del 2021, Suecia comunicaba que para el año siguiente su representación diplomática en Lima cesaría sus funciones. No informó de problemas en las relaciones con Perú, sino una "necesidad de adaptación continua del Servicio de Exterior de Suecia a los cambios externos, como lo explicó la entonces embajadora María Crámer.

"Circulan rumores falsos en redes sobre las razones del cierre de la Embajada en la segunda mitad del 2022. El cierre se debe al proceso normal de adaptación del servicio exterior de Suecia. Perú seguirá siendo un socio apreciado", publicó la diplomática.

Betssy Chávez: Canciller confirma protección policial a embajada de México pese a ruptura diplomática
Lee también

Betssy Chávez: Canciller confirma protección policial a embajada de México pese a ruptura diplomática

Luego de tres años de estar cerrada, Suecia reabrirá su embajada en Lima para el 2026, fortaleciendo sus relaciones bilaterales con Perú en el marco de los 170 años de la colaboración entre ambas naciones. Fue la ministra de exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, quien se lo hizo saber al canciller Hugo de Zela.

Temas relacionados embajada Lima peru relaciones bilaterales Suecia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA