Minjusdh plantea cambios legales para frenar el uso delictivo de autos robados y placas falsas

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del pedido de facultades delegadas para combatir la inseguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha presentado una propuesta de modificación del Decreto Legislativo N.º 1214. Con ello se impulsan nuevas medidas para reforzar la lucha contra la criminalidad y frenar el uso delictivo de vehículos siniestrados y placas falsas.

Proyecto del Minjusdh: Frenar uso de autos robados

La inseguridad ciudadana, el sicariato y la criminalidad se han convertido en temas preocupantes en Perú. Debido a esta situación, el Ejecutivo, presentó un paquete de facultades delegadas por un plazo de 60 días calendario, al Congreso de la República, el cual fue aprobado con 80 votos a favor y 19 en contra, el último viernes, 5 de diciembre.

En ese marco, se reveló que el Minjusdh, actualmente liderado por el ministro, Walter Martínez, con el fin de cerrar los vacíos legales que hoy alimentan los mercados ilícitos dedicados a esta actividad, puso en la mesa un proyecto que modifica el Decreto Legislativo 1214. Con esta medida se buscaría frenar la circulación de vehículos robados, autos siniestrados reutilizados y placas de rodaje clonadas.

De acuerdo a lo expuesto por ese sector, la iniciativa parte tras el incremento de denuncias por robo o hurto de vehículos (70 cada día), además de que a esta problemática se suma la compra de unidades siniestradas para transferirles placas, números de chasis y otros elementos de identificación a vehículos robados, así como la falsificación de poderes notariales y/o denuncias para solicitar duplicados de placas de rodaje.

Plantea cambios legales para endurecer controles y frenar el uso delictivo de vehículos siniestrados.

Alistan cerco legal para detener actos delictivos

Asimismo, el Minjusdh expresa que las normas actuales no obligan a cerrar la partida registral de un vehículo siniestrado, lo que permite que su placa siga existiendo, lo que deja carta abierta a las bandas criminales para cometer sus fechorías. Entre las modificaciones que se buscan están las siguientes:

Cierre obligatorio del registro de vehículos siniestrados: La normativa establece que, cuando un vehículo sea declarado en siniestro total, las compañías de seguros deban solicitar al Registro de Propiedad Vehicular el cierre de la partida registral por caducidad de la placa de rodaje. Con ello, se evitaría que placas de autos irreparables puedan reutilizarse. Peritaje obligatorio antes de emitir duplicados de placas: Regular que para la interposición de una denuncia policial por pérdida, robo o deterioro de la placa de rodaje, se requerirá que el vehículo haya sido sometido al peritaje de Identificación Vehicular.

Finalmente, el Minjusdh reafirma que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad ciudadana, modernizar las herramientas legales y responder con firmeza al incremento de la criminalidad que afecta a miles de familias peruanas.

Es así como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante el gobierno de transición de José Jerí, presentó una medida que busca evitar la libre circulación de vehículos con placas y chasis de unidades siniestradas, comúnmente utilizados para la comisión de delitos, y cerrar la puerta a la obtención fraudulenta de placas de rodaje.