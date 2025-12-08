¿Cuál es el precio del dólar este lunes, 8 de diciembre? Así cotiza HOY el tipo de cambio en Perú

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El valor del dólar en el nuestro país es una variable económica sumamente importante. Por ello, si estás pensando en comprar o vender esta moneda extranjera en Perú este lunes, 8 de diciembre, es ideal saber cuál es su tipo de cambio.

Precio del dólar este lunes 8 de diciembre

Este lunes 8 de diciembre es feriado nacional y muchas personas no dudaron en aprovechar este día de asueto para pasar un agradable momento familiar y viajar; sin embargo, hay quienes, optan por seguir manteniéndose informado sobre cuál es el comportamiento del dólar para tomar decisiones estratégicas que no afecten su economía.

Una institución que te permite estar al día sobre los valores del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), ente recaudador de tributos internos, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que permite financiar los gastos públicos del Estado.

LUNES, 8 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.363 S/ 3.369

Como se recuerda, el valor del tipo de cambio que da a conocer no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. Sin embargo, cabe destacar que este precio muestra una leve variación, ¡al alza!, en comparación al día de ayer, viernes 5 de diciembre, donde la compra era de S/ 3.356 y la venta de 3.363.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.380.

Precio dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar en Perú

Si estás pensando en cambiar dólares este lunes, 8 de diciembre, también debes tener en cuenta cómo cerró el dólar en estos días. Pues bien, el Banco Central de Reserva del Perú te permite saber ese dato. Según su página oficial, esta divisa cerró el viernes 5 en S/3,3650, (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3681, con un máximo de 3,3720 y un mínimo de 3,3630.

Cierre del tipo de cambio interbancario.

Cualquier variación en la economía estadounidense puede tener un impacto en la estabilidad del tipo de cambio en Perú, la expectativa y la percepción de riesgo. Por ello, te revelamos cuál es su precio actual en la jornada de este lunes, 8 de diciembre.