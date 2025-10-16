Agua Marina: Hermanos y miembros fundadores de la agrupación de cumbia fueron dados de alta

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga, miembros fundadores de la agrupación de cumbia Agua Marina, fueron dados de alta en la tarde del miércoles 15 de octubre luego del atentado que sufrieron el martes 8 de octubre, en un concierto ofrecido en Chorrillos. Los músicos contaron su experiencia tras la hospitalización y el proceso de recuperación.

Agradecidos con la atención recibida

Mediante un video publicado en las redes sociales de la clínica Maison de Santé, los músicos mostraron su agradecimiento por el trato que recibieron tras ser internados en el área de emergencia. Ambos se encontraban en el escenario del Círculo Militar cuando ocurrió el ataque con un arma de fuego.

"Queremos agradecer, estamos totalmente agradecidos por la excelente atención, desde el primer momento cuando hemos entrado por emergencia, hemos tenido todo el apoyo del personal médico de turno. Una vez informado a los especialistas para la disponibilidad del cuerpo técnico, hasta la misma seguridad... excelente", indicó Luis Quiroga.

Por su parte, Manuel Quiroga resaltó sus creencias religiosas y cómo eso le dieron fuerzas para sobrellevar el difícil momento que les tocó vivir. Por tal motivo, le dio gracias a Dios y al personal de salud que atendió a su hermano, quien se llevó la peor parte.

"Toda esa fe se plasma en los momentos donde uno más siente que necesita de ese apoyo divino, moral. Lo primero que hicimos fue pedirle a Dios que nos encamino y encontrar el lugar preciso para que atiendan a mi hermano que no estaba en buenas condiciones", precisó.

Atentado contra Agua Marina

Cerca de las 11.30 de la noche del miércoles 8 de octubre, mientras la orquesta realizaba una presentación, un individuo disparó por la parte de atrás del escenario con un subfusil. La ráfaga dio en varios de los integrantes del grupo musical, además de un vendedor de bebidas que se encontraba dentro del concierto.

Este hecho de violencia provocó el declive del gobierno de Dina Boluarte y su déficit para hacerle frente a la criminalidad. Dos días antes, se realizó un paro de transportistas, sector que se ha convertido en el blanco de las extorsiones. En la madrugada del viernes 10, el Congreso aprobó la moción de vacancia contra la mandataria.

