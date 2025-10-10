Agua Marina se pronuncia tras atentado en concierto: "Queremos condenar la conducta de un Estado que abandona a su gente"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el ataque registrado la noche del último miércoles 8 de octubre contra los integrantes del grupo de cumbia Agua Marina, durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, la agrupación se pronunció para condenar lo que vivieron.

Integrantes se encuentran estables

La tarde de este viernes 10 de octubre Agua Marina recurrió a sus redes sociales oficiales para emitir un comunicado en el que lamentan "profundamente" los hechos que se suscitaron hace exactamente dos días atrás mientras realizaban un concierto en la sede Tarapacá del recinto militar mencionado anteriormente.

En primer lugar, tras el "acto criminal" que irrumpió su show informaron sobre el estado de salud de los cuatro integrantes que resultaron heridos tras las múltiples ráfagas de disparos lanzados por presuntos delincuentes.

"Los señores César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga se encuentran fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica", señalaron.

En tal sentido, la agrupación norteña extendió su agradecimiento para todas las personas que ayudaron a las víctimas. "Agradecemos profundamente al público por su valentía, a quienes ayudaron a resguardar a los heridos y a las autoridades médicas por su rápida atención", subrayaron.

Comunicado de Agua Marina

Agua Marina y su tajante mensaje al Estado

En el tercer párrafo de su escrito