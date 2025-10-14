Yo Soy: Jurado se quiebra tras conmovedora presentación de imitador de Diego Bertie

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diego Bertie partió a la eternidad en 2022, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de los peruanos. A tres años de su partida, un participante de Yo Soy logró revivir su recuerdo con una presentación tan conmovedora que hizo quebrar al jurado y emocionar a todo el público.

Imitador de Diego Bertie en 'Yo Soy'

La emoción se apoderó del set de Yo soy apenas Juan Víctor subió al escenario. Comunicador social y músico, el participante llegó decidido a imitar a Diego Bertie, uno de los artistas más recordados de la televisión y la música peruana.

Su elección fue perfecta: "Qué difícil es amar", uno de los temas más emblemáticos del fallecido cantante, resonó con fuerza en todo el estudio.

Desde la primera nota, los jurados quedaron atrapados. "¡Sí es, sí se parece!", exclamó Jely Reátegui con una sonrisa que rápidamente se transformó en emoción pura.

Ricardo Morán, siempre exigente, apenas podía sostener el micrófono mientras contenía las lágrimas, y Franco Cabrera observaba en silencio, con la mirada fija en el escenario, recordando al artista que tanto cariño generó en el país.

Para muchos, fue como tener a Diego de regreso, aunque solo fuera por un instante. Las redes sociales no tardaron en reaccionar: los seguidores del programa llenaron las publicaciones con mensajes de nostalgia, admiración y gratitud hacia el participante que logró revivir a uno de los íconos más queridos del espectáculo nacional.

Cuando Juan Víctor terminó de cantar, el silencio se apoderó del estudio. Carlos Alcántara, visiblemente conmovido, fue el primero en romperlo.

"Ok, no se diga más. Nos has hecho revivir un momento que, gracias a la magia de poder hacer imitación y poder traer un ratito a nuestro querido Diego... 'Jelycita' está súper emocionada, todos acá están con un nudo en la garganta y me imagino que en sus casas también", expresó Cachín antes de dar paso al veredicto.

Los tres jurados coincidieron: era un rotundo "sí". Así, el imitador de Diego Bertie no solo avanzó a la siguiente etapa del concurso, sino que también se ganó el corazón del público y del jurado con una presentación llena de sentimiento y respeto.

¿Qué dijo el imitador de Diego Bertie?

Detrás del escenario, Juan Víctor confesó entre nervios y orgullo: "Para mí ha sido dejar todo en el escenario, todo el corazón, porque se trata de un personaje muy querido por mí también".

Además, adelantó que su repertorio incluirá tanto las baladas de las telenovelas más icónicas de Diego Bertie como algunos temas pop que marcaron su carrera musical.

A tres años de su partida, Diego Bertie sigue presente en la memoria y el corazón del público peruano. Gracias al homenaje de Juan Víctor en Yo Soy, el recuerdo del querido actor y cantante volvió a brillar en el escenario, emocionando al jurado y a los televidentes que lo sintieron, una vez más, más vivo que nunca.