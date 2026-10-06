Ahora Nación exige al Senado respetar decisiones de Diputados ante posible modificatoria de facultades

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El diputado César Augusto Holguín, de Ahora Nación, exhortó a la Cámara de Senadores a respetar el contenido y el sentido de la decisión que adopte la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

Su pronunciamiento se produce mientras el Parlamento debate la delegación de facultades, cuyo dictamen plantea otorgar al Ejecutivo atribuciones para legislar en seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño.

Holguín cuestiona eventuales cambios del Senado

Holguín sostuvo que desde su bancada y el denominado bloque democrático consideran necesario preservar el equilibrio entre los poderes del Estado. En ese sentido, cuestionó las versiones sobre eventuales modificaciones al texto que sea aprobado por Diputados.

"En este momento lo que nos preocupa, y es en ese sentido que hacemos una exhortación a Fuerza Popular, al Ejecutivo, y a la Cámara de Senadores principalmente, de un momento así comprometerse con el país en un absoluto respeto del sentido, el espíritu, y los enunciados que eleve la Cámara de Diputados", declaró.

El parlamentario agregó que una eventual modificación o reinterpretación del contenido aprobado por la primera cámara podría afectar, según su posición, el funcionamiento de la nueva estructura bicameral.

"Se han adelantado opiniones en el sentido de modificar, en el sentido de reinterpretar lo que se plantea desde la Cámara de Diputados, lo que para nosotros significa una amenaza de quiebre institucional de lo que es esta precaria todavía bicameralidad", afirmó.

La Comisión de Constitución de Diputados aprobó el 1 de octubre un texto sustitutorio que limita la delegación a seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño, por un plazo de 90 días. El dictamen fue incorporado posteriormente a la agenda del Pleno de Diputados para su debate.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El diputado César Holguín, de Ahora Nación, exigió al Senado respetar las decisiones adoptadas por la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que se planteen modificaciones al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 6, 2026

Pide preservar el equilibrio de poderes

El diputado de Ahora Nación remarcó que el debate no solo debe centrarse en el contenido de las facultades solicitadas, sino también en el funcionamiento de las dos cámaras del Parlamento.

"Pero reiteramos en este momento, nuestra mayor preocupación política desde ahora nación, es de que ya adelantadas las opiniones, existe ese riesgo, esa amenaza que quebraría toda institucionalidad en el país, anularía una verdadera distribución del poder y de las funciones en la bicameralidad y además sumiría al país en un inicio de un periodo de gobierno en contradicciones que no quisiéramos darle a la patria", señaló.

Holguín también apeló a los principios republicanos para sustentar su pedido y citó al político peruano José Faustino Sánchez Carrión como referente del constitucionalismo nacional.

"En ese sentido, Ahora Nación reitera su vocación democrática y de defensa de los valores de fundación todavía de la república, porque recuerden ustedes que José Faustino Sánchez Carrión, el padre del constitucionalismo peruano, dijo precisamente, ¿En qué se diferencia el Perú si quiere romper con la metrópoli virreinal? En que seamos una república con equilibrio de poderes, contra poderes, y donde verdaderamente el gobernante responda a la necesidad de la gente", expresó.

Finalmente, el legislador reiteró su llamado a la Cámara de Senadores para que mantenga el contenido que sea aprobado por Diputados. El pedido ocurre en un escenario donde ya existen posiciones públicas sobre la posibilidad de introducir cambios al proyecto durante su recorrido parlamentario.

De esta manera, César Holguín planteó que el debate sobre las facultades legislativas también representa una primera prueba para el funcionamiento de la bicameralidad. Su posición es que el Senado respete el sentido y contenido de la decisión de Diputados, mientras el proceso legislativo continúa su curso.