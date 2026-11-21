21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el parón por la última fecha FIFA del año, regresa el fútbol en las mejores ligas del mundo y se define el Torneo Clausura en el Perú. Este sábado 21 de noviembre hay partidos hay partidos claves, como la final de la Copa Sudamericana, entre otros y en la siguiente nota conocerás donde seguir cada uno de los encuentros en vivo.

Partido de la Liga1 de HOY

Los blanquiazules, ganadores del Torneo Apertura y líderes del acumulado, cierran ante FC Cajamarca que necesita de una gesta para evitar el descenso.

3:30 p.m. | Alianza Lima vs FC Cajamarca (L1 MAX)

Partido de la Copa Sudamericana de HOY

Se define al campeón de la edición 2026 de la Copa Sudamericana. El 'xeneize' va por su tercer título y el primero internacional en 18 años.

5:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Boca Juniors (ESPN)

🇧🇷🏆🇦🇷 ¡Llegó el día! ¡Se define la CONMEBOL #Sudamericana! @Atletico y @BocaJrsOficial, mano a mano por #LaGranConquista https://t.co/FMTxxK2ogp — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2026

Partidos de LaLiga de HOY

Continúa la acción del fútbol español con el derbi sevillano en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Además, juega de local el Real Madrid ante el Celta de Vigo.

8:00 a.m. | Alavés vs Deportivo La Coruña (Disney+, ESPN)

(Disney+, ESPN) 10:30 a.m. | Rayo Vallecano vs Valencia CF (DAZN, DSports)

(DAZN, DSports) 12:30 p.m. | Sevilla vs Real Betis (DAZN, DSports)

(DAZN, DSports) 3:00 p.m. | Real Madrid vs Celta de Vigo (Disney+, ESPN)

Partidos de la Premier League de HOY

Se juega la fecha 11 del la Premier League con siete encuentros, en el que destaca al Arsenal visitando al Newcastle United en St. James Park.

7:30 a.m. | Manchester City vs Fulham (Disney+, ESPN)

(Disney+, ESPN) 10:00 a.m. | Bournemouth vs Nottingham Forest (Disney+)

(Disney+) 10:00 a.m. | Tottenham vs Ipswich Town (Disney+)

(Disney+) 10:00 a.m. | Chelsea vs Leeds United (Disney+, ESPN)

(Disney+, ESPN) 10:00 a.m. | Aston Villa vs Sunderland (Disney+)

(Disney+) 10:00 a.m. | Coventry City vs Crystal Palace (Disney+)

(Disney+) 3:30 p.m. | Newcastle United vs Arsenal (Disney+)

Partido de la Serie A de HOY

Cuatro partidazos de la máxima categoría del fútbol italiano.

9:00 a.m. | Como vs Cagliari (Disney+)

(Disney+) 9:00 a.m. | Lazio vs Lecce (Disney+)

(Disney+) 12:00 p.m. | Parma vs Roma (Disney+, ESPN)

(Disney+, ESPN) 2:45 p.m. | Napoli vs Torino (Disney+)

Partidos de la 1. Bundesliga de HOY

Tras el empate del Bayern Múnich ante Colonia, el Borussia Dortmund tiene la chance de ser único líder del fútbol alemán.

9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Paderborn (Disney+)

(Disney+) 9:30 a.m. | Elversberg vs SC Freiburg (Disney+)

(Disney+) 9:30 a.m. | Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund (Disney+)

(Disney+) 9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim (Disney+)

(Disney+) 9:30 a.m. | Union Berlin vs RB Leipzig (Disney+)

(Disney+) 12:30 p.m. | Schalke 04 vs VfB Stuttgart (Disney+, ESPN)

⬛️ 𝑴 𝑨 𝑻 𝑪 𝑯 𝑫 𝑨 𝒀 ⬛️ 🫡 Nach der Länderspielpause geht's direkt an den Niederrhein: Schwarzgelb zu Gast bei den Fohlen! 🐎 🆚 Borussia Mönchengladbach ⏰ 15:30 Uhr 📍ista-Borussia-Park 🍿 @SkySportDE #️⃣ #BMGBVB https://t.co/YW54WVr0CJ — Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2026

Partidos del Brasileirao de HOY

Tres buenos partidos ofrece este sábado la Serie A de Brasil

2:30 p.m. | Palmeiras vs Flamengo (L1 Play)

(L1 Play) 3:30 p.m. | Bahía vs Coritiba (L1 Play)

(L1 Play) 7:00 p.m. | Chapecoense vs Cruzeiro (L1 Play)

Con este listado, conoces dónde podrás seguir en vivo los partidos del Perú y las mejores ligas del mundo. Destaca la final de la Copa Sudamericana, el duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca y el derbi sevillano en España.