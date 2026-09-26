Un hombre fue apuñalado cuando retornaba a su casa en San Juan de Miraflores y queda gravemente herido

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Juan de Miraflores, un hombre fue apuñalado por la espalda en plena vía pública cuando retornaba a su casa durante la madrugada lo que ocasionó que sea derivado de emergencia a un centro de salud. De acuerdo a información preliminar, detrás de este ataque se encuentran involucradas cuatro personas.

Atacan por la espalda a un hombre en San Juan de Miraflores

El último jueves, 24 de septiembre, al promediar las 3:00 a.m., en la zona D de la citada jurisdicción, un varón de 56 años se encontraba caminando en la cuadra 7 de la calle Joaquín Bernal rumbo a su hogar. De forma imprevista un sujeto lo empuja y lo apuñala por la espalda.

Las cámaras de seguridad del lugar, captaron el preciso momento en que la víctima cae al pavimento y el agresor lo sigue apuñalando cuando inclusive ya se encontraba tendido e indefenso. De pronto en escena aparece una tercera persona y aleja al atacante que guarda el arma blanca.

La sobrina del peatón atacado brindó declaraciones a la prensa para explicar a detalle lo que ocurrió con su familiar. "Esta persona lo acuchilla primero por la espalda, cayó al suelo y lo sigue acuchillando en el pecho y en el estómago", refirió a América Noticias.

Además, acotó que el agresor junto a otras personas también violentaron al vigilante de la cuadra solo porque intentó defender a su tío. Según relató los sujetos le comenzaron a tirar piedras e inclusive también intentaron acuchillarlo, pero el guardia empezó a correr y se puso a buen recaudo en su caseta de seguridad.

Víctima tuvo que ser operado y la familia acude a la comisaría

El hombre agredido fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora donde se encuentra en recuperación tras ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos. Su sobrina sostuvo que debido al ataque en la parte del estómago de su tío provocó que esa zona se infecte por lo que tuvieron que operarlo.

Ante este hecho, la familia acudió al Departamento de Investigación Criminal del distrito e indicaron que el Grupo 1 que había recibido la denuncia en ese momento se encontraba de franco por lo que recién los atenderán hoy sábado. El pedido de sus seres queridos es que las autoridades den con el paradero del atacante.

Es así que, durante la madrugada del último jueves, 24 de septiembre, un hombre de 58 años que retornaba a su casa en el distrito de San Juan de Miraflores fue apuñalado por la espalda provocando que acabara en emergencia. Según información preliminar, detrás de este ataque se encuentran involucradas cuatro personas.