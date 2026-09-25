Adolescente de 17 años lleva más de 10 días desaparecido: fue a trabajar y nunca volvió

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ciudadanos de Huancayo atraviesan momentos de angustia tras la desaparición de Henry Damián Ninahuanca, un adolescente de 17 años cuyo rastro se perdió el pasado 14 de septiembre. El joven, quien se desempeñaba como barbero, salió de su domicilio en Chupaca para cumplir con un servicio a domicilio solicitado por su empleadora.

Desde aquel día, sus seres queridos han emprendido una búsqueda incansable que incluye constantes vigilias y el uso de redes sociales para llamar la atención pública. Sin embargo, hasta la fecha no existe información sobre su paradero, generando un desesperado llamado a las autoridades para esclarecer el caso.

Familiares realizan vigilia

La incertidumbre ha afectado a la familia de Henry, quienes a través de vigilias y oraciones mantienen la esperanza de reencontrarse con él. En un conmovedor testimonio, su madre expresó con pena el no tener noticias de su hijo, recordando que él siempre se comunicaba y que su ausencia repentina es inexplicable.

"Mi hijo no está, no ha regresado y no se sabe nada. ´Él me contestaba. Yo quiero que ahora también me conteste mi hijo. Quiero que me llame y que me diga 'Mamita, estoy aquí y estoy bien'. Solo eso quiero.", mencionó la madre.

Los familiares han agotado todos los recursos a su alcance, incluyendo la difusión masiva en redes como Facebook, Instagram y TikTok, buscando cualquier pista que les permita dar con él.

"Estuvimos buscando por todas partes, Facebook, Instagram, TikTok, intentamos comunicarnos con él, pero no, nada. Es como que se lo hubiese comido la tierra. No se entiende qué pudo haberle pasado". mencionó un amigo de Henry.

No obstante, cada día transcurrido aumenta la angustia de los padres y amigos, quienes sienten que el tiempo juega en su contra y que el hecho de aún no saber nada genera una sensación dolorosa ante la falta de avances.

La comunidad local se ha solidarizado con la familia, acompañándolos en sus actos de protesta pacífica para exigir que el caso no quede en el olvido.

La policía ya investiga el caso

Ante la falta de resultados inmediatos, las autoridades competentes han intervenido para tomar control del caso.

Según se ha informado, la división de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú ha asumido las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que el menor salió de su casa y quiénes fueron las últimas personas con las que tuvo contacto antes de desaparecer en Chupaca.

Las autoridades se encuentran recabando testimonios y analizando posibles rutas o indicios que permitan esclarecer si hubo intervención de terceros. Mientras tanto, la ciudadanía sigue atenta a los avances policiales, esperando que la especialización de la unidad a cargo brinde luces sobre este complejo suceso.