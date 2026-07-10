MINSA alerta sobre peligroso reto viral que combina alcohol con antigripales: Estos son los riegos a la salud

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una advertencia pública sobre un reto viral peligroso que circula en redes sociales y que promueve la mezcla de medicamentos antigripales con bebidas alcohólicas. La institución señaló que esta práctica, replicada principalmente por adolescentes y jóvenes, puede tener consecuencias graves para la salud, llegando incluso a provocar la muerte.

Altos riesgos a la salud

La Dirección de Salud Mental del Minsa explicó que los antigripales contienen diversos componentes diseñados para aliviar síntomas como fiebre, congestión o dolor, pero nunca para ser ingeridos junto con alcohol.

Según su mensaje, la combinación puede generar pérdida de coordinación motora, somnolencia intensa, alteraciones del estado de conciencia y daño hepático severo. En casos extremos, puede desencadenar arritmias cardíacas y paro cardiorrespiratorio.

Especialistas del ministerio subrayan que este tipo de retos apelan a la curiosidad y la presión social, lo que aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes. "No se trata de un juego, sino de una práctica que puede poner en riesgo la vida", enfatizan.

‼️ 𝗣𝗘𝗟𝗜𝗚𝗥𝗢𝗦𝗢 𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗩𝗜𝗥𝗔𝗟: mezclar antigripales con alcohol puede exponer tu salud a daños severos y requerir de hospitalización. ⚠️ Los medicamentos deben consumirse responsablemente, bajo supervisión médica. pic.twitter.com/0IpYhaP4X3 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 9, 2026

La advertencia del Minsa se suma a alertas similares emitidas en otros países. En Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA) ha reiterado que mezclar medicamentos de venta libre con alcohol puede causar efectos adversos graves, especialmente en jóvenes.

En Europa, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también ha advertido sobre el riesgo de toxicidad hepática y cardíaca en quienes replican este tipo de prácticas difundidas en redes sociales. Dado que la mayoría de los antigripales contienen paracetamol, el cual es procesado por el hígado, al mezclarse con alcohol, que también se metaboliza en este órgano, incrementa el riesgo de toxicidad.

Estos organismos coinciden en que la desinformación y los retos virales representan una amenaza creciente para la salud pública, y que la educación digital es clave para prevenir tragedias.

El llamado del Minsa

El ministerio exhortó a padres, docentes y cuidadores a mantener una comunicación constante con adolescentes y jóvenes, fomentando un uso responsable de las redes sociales y advirtiendo sobre los riesgos de replicar contenidos peligrosos. Además, recordó que los medicamentos deben ser utilizados únicamente bajo indicación médica y que la ciudadanía debe informarse a través de fuentes oficiales.

La alerta busca frenar la propagación de un reto viral que trivializa el consumo de fármacos y alcohol, pero que en realidad puede tener consecuencias fatales. El mensaje es claro: la mezcla de estos insumos no solo es irresponsable, sino que constituye un riesgo directo para la vida.