Comisión de Ética sesionará este lunes 28 de septiembre para abordar denuncias contra Julián Pérez y Catherin Palomino

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados realizará su cuarta sesión ordinaria este lunes 28 de septiembre, desde las 4:00 p. m., en la Sala 2 "Fabiola Salazar Leguía".

De acuerdo con la agenda establecida, se abordarán las denuncias de oficio por presunta vulneración a la ética parlamentaria contra los diputados de Juntos por el Perú, Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca.

Agenda de Comisión de Ética.

Acusaciones por presunta violencia física y psicológica

El grupo de trabajo parlamentario que preside el diputado Henry Albañil Carmona (Partido Cívico Obras), discutirá la denuncia en contra de Pérez Mallqui por presunta agresión física y psicológica hacia su expareja, caso dado a conocer a finales de julio último.

A mediados de agosto, la Comisión anunció el inicio de una investigación preliminar para el esclarecimiento de los hechos. El propio diputado aseveró en su momento que se ponía a disposición de todas las diligencias posibles.

Según la denuncia, el legislador de Juntos por el Perú habría agredido físicamente a su pareja en una comisaría de San Miguel, situación que motivó su intervención inmediata y detención en flagrancia por 48 horas.

El caso pasó por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; mientras que, el diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, solicitó su suspensión por 120 días, sin goce de haber.

Diputada acusada de 'mocha sueldo'

Del mismo modo, la Comisión de Ética pondrá sobre la mesa el presunto caso 'mocha sueldo' al interior del despacho congresal de la diputada Catherin Palomino Casavilca.

Como se recuerda, el portal periodístico "El Foco" reveló a mediados de septiembre, que la legisladora habría exigido a los integrantes de su equipo técnico, financiar con su propio dinero, diversos bienes para la implementación de su oficina y actividades oficiales, como, por ejemplo, cuadros decorativos, tarjetas de presentación personales, murales de madera e insumos (charqui y bebidas) para sus viajes de semana de representación.

Desde el Congreso de la República, la diputada deslindó de toda responsabilidad, con referente al contenido del grupo de WhatsApp denominado: "Ayudas y gastos - despacho".

"Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética", indicó Palomino Casavilca el pasado 17 de septiembre. No obstante, al ser consultada sobre si una persona de su equipo tomó su nombre para pedir parte del sueldo de sus trabajadores, respondió a la prensa que "tendrían que preguntarle a ella".

De esta manera, la Comisión de Ética abordará ambos casos, tras culminarse la segunda semana de representación.