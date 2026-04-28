Alarma en Miraflores por grandes toneladas de basura en playas del distrito: "Es un desastre ambiental"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una catástrofe ambiental se registra en el litoral del distrito de Miraflores luego que en las últimas horas toneladas de basura apareciera en las orillas de sus playas generando incomodidad en los ciudadanos y bañistas.

Es un desastre ambiental

Ante ello, personal de la Municipalidad de Miraflores ha destinado decenas de trabajadores para realizar las labores de limpieza. Exitosa acudió hasta la playa Tres Picos del distrito para conversar con Sergio Tapia, vocero de la comuna miraflorina, quien realizó una denuncia pública por esta situación.

De acuerdo a su versión, este hecho se dio desde las primeras horas de este lunes 27 de abril registrando toneladas de basura en su litoral. Según precisaron, la jornada de ayer recogieron cinco toneladas de residuos, pero este martes continuó la llegada de estos desechos. El vocero dejó en claro que este no es un comportamiento normal del mar por lo que lamentó que la contaminación que se realiza en otros puntos de la ciudad termine en sus playas.

"Esto no es un comportamiento normal. En primer lugar queremos advertir y hacer esta denuncia pública que las playas de Miraflores están recibiendo toda esta contaminación. Es un desastre ambiental lo que estamos viendo porque el día de ayer hemos recogido cinco toneladas de este tipo de material", indicó.

En su más de 4 kilómetros de litoral, el funcionario miraflorino aseguró haber encontrado todo tipo de residuos y hasta animales muertos. Por ello, durante este martes los trabajos de limpieza continuarán hasta dejar las playas como siempre deben estar.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, un vocero de la Municipalidad de Miraflores denunció la excesiva acumulación de basura en varias playas del distrito, calificando la situación como un "desastre ambiental". Además, precisó que ya se han recogido cinco... pic.twitter.com/qUeu7nyazl — Exitosa Noticias (@exitosape) April 28, 2026

"Hay bolsas, madera, hay cartones, plástico, también encontramos un par de animales muertos. Lo importante es que estamos denunciando este tema públicamente para poder demostrar que esto no es un tema de basura generada en las playas sino que es toda la contaminación de Lima que a través de los ríos y el mar son desechados", añadió.

Hacen un llamado a la ciudadanía

Por último, Tapia indicó que se ha realizado una denuncia ante la OEFA para realizar las acciones correspondientes para evitar un hecho similar. Además, pidió a la gente no contaminar para evitar situaciones de este tipo.

"Queremos pedir que la población sea consiente de este, pero más importante que limpiar es no contaminar. Hemos hecho una denuncia ante la OEFA para tomar cartas en el asunto y también estamos poniendo en conocimiento a la policía fiscal", finalizó.

En resumen, toneladas de basura han aparecido en las playas de Miraflores ante el oleaje anómalo reportado en las últimas horas generando en un desastre ambiental en el litoral.