Reportan derrame de hidrocarburos en Tramo ll del Oleoducto Norperuano en Amazonas: OEFA supervisa zona

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, este martes 31 de marzo, se reportó un derrame de hidrocarburos en un tramo del Oleoducto Norperuano, en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Confirman derrame en Amazonas

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el órgano del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre lo que fue este hecho reportado durante horas de la madrugada de este martes.

En esa línea, el COEN indicó que la emergencia ambiental se presentó en el KM 393+674, en Nieva. Al respecto, la empresa Petroperú, propietaria del Oleoducto, ha puesto en acción su Plan de Respuesta a Emergencias; además, estaría gestionando las acciones de contención y limpieza en zonas afectadas.

"Amazonas: el 30/3 se registró el Derrame de hidrocarburos en el cruce aéreo del Oleoducto Norperuano (km 393+674), en el distrito de #Nieva, provincia Condorcanqui. Petroperú activó su Plan de Respuesta a Emergencias y gestiona las acciones de contención y limpieza en zonas afectadas", escribieron en sus redes sociales, este martes 31 de marzo.

📢 Amazonas: el 30/3 se registró el #Derrame de hidrocarburos en el cruce aéreo del Oleoducto NorPeruano (km 393+674), en el distrito de #Nieva, provincia Condorcanqui. @petroperu_sa activó su Plan de Respuesta a Emergencias y gestiona las acciones de contención y limpieza en... pic.twitter.com/JK49hy7Rkk — COEN - INDECI (@COENPeru) March 31, 2026

OEFA se pronunció sobre incidente

Por su lado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicó que ante el derrame reportado en el Tramo ll del Oleoducto Norperuano, su equipo técnico ha llegado hasta la zona del incidente; ello con la finalidad de realizar las diligencias correspondientes.

Es así que, se encuentran ejecutando acciones de supervisión y recorrido con el objetivo de determinar la afectación total. Asimismo, indicaron que dicha intervención permitirá esclarecer las causas del incidente.

También, se definirá cual es el impacto ambiental generado, por ende las responsabilidades respectivas. "Se verificará las acciones de primera respuesta ejecutadas por el administrado", añadieron.

Ante el derrame de hidrocarburos ocurrido a la altura del km 393+674 del Tramo II del Oleoducto Norperuano, distrito de Nieva, Amazonas, el equipo técnico del OEFA ya se encuentra en la zona para ejecutar acciones de supervisión y recorrido, a fin de determinar la afectación. pic.twitter.com/djhxbZI8Gc — oefaperu (@OEFAperu) March 31, 2026

Presunta afectación en quebrada

Cabe mencionar que, según medios locales, el derrame habría afectado una pequeña quebrada ubicada cerca de donde se produjo el derrame. Así se observa en la imagen compartida por el COEN, en donde se visualiza a un varón vestido con botas negras, casco y guantes verdes.

En conclusión, las entidades correspondientes vienen ejecutando diversas medidas con la finalidad de indagar para esclarecer cómo se produjo dicho derrame, el cual pudo haber sido provocado. De ser así, se deberán determinar las responsabilidades respectivas e iniciar la investigación conforme a la ley.