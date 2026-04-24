Marina de Guerra advierte fuertes oleajes anómalos: Entérate desde cuándo se registrará este fenómeno en el litoral

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de los oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para la última semana del mes de abril.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 16-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la mañana del domingo 26 hasta el jueves 30 de abril. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), persistirá oleaje ligero del suroeste. Mientras que, en el caso del litoral centro (zona al sur de Salaverry hasta Callao), continuará también el oleaje ligero del suroeste hasta el sábado 25, incrementando a nivel moderado desde la mañana del domingo 26 y disminuyendo a ligero en la mañana del lunes 27 de abril.

Con referente a la zona que comprende del sur de Callao hasta San Juan de Marcona, el oleaje moderado se registrará desde la madrugada del sábado 25 y regresando a nivel ligero por la mañana del martes 28 de abril.

Asimismo, para el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), es la continuación del pronóstico del litoral que abarca desde la Provincia Constitucional del Callao hasta Marcona (región Ica).

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 16-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.