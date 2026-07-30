Pérez Tello sobre designación de Beingolea en Cultura: "No puedo explicar las razones por las que aceptó"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La designación de Alberto Beingolea como ministro de Cultura en el gabinete de Keiko Fujimori sigue generando reacciones en el ámbito político. En entrevista con Exitosa, la exministra y excandidata presidencial Marisol Pérez Tello señaló que, pese a la cercanía personal y profesional que mantiene con Beingolea, desconoce los motivos que lo llevaron a aceptar el cargo.

Al mismo tiempo, destacó su honestidad y trayectoria en comunicaciones, pero subrayó que uno de los principales retos de su gestión será enfrentar la controversia generada por la llamada Ley del Artista.

Cercanía personal y perfil profesional

Pérez Tello recordó que trabajó junto a Beingolea en el pasado y que existe una relación de afecto y reconocimiento. Sin embargo, aclaró que esa cercanía no la habilita para explicar las razones de su decisión de acompañar el gabinete de Fujimori.

"Hemos trabajado juntos, aunque no nos vemos hace varios años; hay una relación de cariño que yo jamás voy a negar, pero yo no puedo explicar las razones por las cuales ha decidido acompañar el gabinete. Él lo tiene que explicar, no yo", expresó.

Sobre su perfil, la exministra resaltó que Beingolea es "un hombre honesto, trabajador" y que es un hombre competente en el campo de las comunicaciones y temas culturales, experiencia adquirida a través de programas en los canales del Estado. Añadió que prefiere no entrar en una defensa inmediata por tratarse de un amigo, y que lo más justo será juzgarlo por sus actos como ministro.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello, indicó que desconoce los motivos de Alberto Beingolea para aceptar el cargo de ministro de Cultura. Sobre su perfil, sostuvo que es alguien que conoce de comunicaciones,... pic.twitter.com/cUxPQa6gQT — Exitosa Noticias (@exitosape) July 31, 2026

El reto de la Ley del Artista

Uno de los puntos que Pérez Tello considera prioritarios para la gestión de Beingolea es la polémica Ley del Artista, aprobada en mayo por el Congreso. La norma creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CAP) y exige títulos de escuelas superiores, institutos o universidades para el reconocimiento formal como artista profesional.

La exministra calificó la ley como "un desastre" y sostuvo que debe ser derogada, recordando que la norma incluyó a último momento un texto sustitutorio que impedía ejercer como decano de cualquier colegio profesional a quienes estuvieran inhabilitados por otra entidad del Estado, disposición que coincidió con el caso de Delia Espinoza.

"Yo sí creo que los temas importantes de Cultura, hoy en día, tienen que ver con la Ley del Artista, que es un desastre. Hay que derogarla, ha sido una trampa forzada para poder afectar a los colegios profesionales por el caso de Delia Espinoza y es un retroceso en el arte de nuestro país", afirmó.

Las declaraciones de Marisol Pérez Tello reflejan tanto la expectativa como la incertidumbre en torno a la llegada de Alberto Beingolea al Ministerio de Cultura. Mientras reconoce su honestidad y experiencia en comunicaciones, advierte que el verdadero desafío será enfrentar la polémica Ley del Artista y recuperar la confianza del sector cultural.

La designación de Beingolea abre un nuevo capítulo en el gabinete de Fujimori, marcado por la tensión entre la trayectoria personal del ministro y las demandas urgentes de un sector que exige transparencia y respeto a la diversidad artística.