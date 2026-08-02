Vicent Pastore, actor conocido por su papel de "Los Soprano" fallece a los 80 años

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vincent Pastore, reconocido por su papel en la exitosa serie "Los Soprano", falleció a los 80 años, según informaron medios estadounidenses. El actor fue encontrado sin vida en su residencia de City Island y, de acuerdo con los primeros reportes, su muerte se habría producido por causas naturales.

Investigan las causas de su muerte

Las autoridades iniciaron las investigaciones del fallecimiento de Vincent Pastore, quien tenía 80 años. Aunque los primeros reportes señalan que el deceso habría ocurrido por causas naturales, aún así se realizan las diligencias correspondientes para verificar la información.

El cuerpo del actor fue encontrado en su vivienda luego de varios días sin que sus allegados tuvieran noticias de él. Su representante confirmó la noticia a Fox News y recordó a Pastore como una persona amable y generosa, cuyo legado trascendió su recordado papel en Los Soprano.

El fallecimiento del intérprete generó muestras de nostalgia entre sus compañeros de profesión y seguidores de la serie de HBO, quienes recordaron su trayectoria y el impacto que tuvo en la producción.

Sus inicios y salto a la fama

De raíces italianas, Vincent Pastore nació en el Bronx, Nueva York, en julio de 1946. Aunque comenzó su carrera artística recién en la década de 1980, gran parte de sus primeros papeles estuvieron relacionados con personajes vinculados al mundo criminal.

Su reconocimiento internacional llegó años después al integrarse al elenco de "Los Soprano", la exitosa serie de HBO creada por David Chase. La producción se convirtió en un fenómeno televisivo y marcó uno de los momentos más importantes de la trayectoria del actor.

Vincent Pastore, best known for playing "Big P****" in "The Sopranos," has died at 80 💔🕊️ https://t.co/LM6B4IAa8G pic.twitter.com/M7c4Wl53rC — TMZ (@TMZ) August 1, 2026

Más allá de su papel icónico

Aunque su personaje en Los Soprano fue el más recordado de su trayectoria, Pastore también participó en diferentes producciones cinematográficas y televisivas. Entre ellas destacan el thriller Revólver (2005), dirigido por Guy Ritchie, y la película de terror Torture Chamber (2012), donde tuvo un papel protagónico.

En sus últimos años, el actor continuó vinculado a la actuación con apariciones en la serie Yellowjackets y en la comedia dramática criminal Don Q (2023), su participación más reciente. Le sobreviven su hija Renee Pastore, fruto de su matrimonio con Nancy Berke.

La partida de Vincent Pastore deja un recuerdo especial entre los seguidores de Los Soprano y del cine de crimen. Su trayectoria quedó marcada por personajes intensos y por un legado que va más allá de su papel como Big Pussy, serie de HBO.