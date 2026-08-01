Línea 116 de Bomberos queda temporalmente inoperativa: conoce el número alternativo para reportar emergencias

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que la línea de emergencias 116 se encuentra temporalmente inoperativa debido a fallas técnicas relacionadas con el operador telefónico que brinda el servicio. Ante esta situación, la institución pidió a la ciudadanía utilizar un número alternativo mientras se restablece la atención habitual.

Comunicado del Cuerpo de Bomberos

A través de un comunicado oficial emitido este 1 de agosto de 2026, los Bomberos precisaron que la interrupción del servicio no responde a problemas internos de la institución, sino a inconvenientes técnicos del proveedor de telefonía. Asimismo, indicaron que la empresa operadora ya viene realizando los trabajos necesarios para solucionar la falla en el menor tiempo posible.

¿Qué número llamar mientras la línea 116 está fuera de servicio?

Mientras continúan las labores para restablecer el servicio, el Cuerpo General de Bomberos exhortó a la población a comunicarse al 941 156 379 en caso de presentarse una emergencia que requiera atención inmediata.

Además, la institución recomendó que los ciudadanos también puedan contactar directamente a la compañía de bomberos de su distrito, con el fin de agilizar la respuesta ante incendios, accidentes de tránsito, rescates u otras situaciones de riesgo.

La entidad recordó que es importante mantener la calma y utilizar el número alternativo únicamente para emergencias reales, evitando llamadas innecesarias que puedan afectar la atención de casos prioritarios.

Comunicado de Bomberos

Bomberos trabajan para restablecer el servicio

En el comunicado, el Cuerpo General de Bomberos señaló que mantiene una coordinación permanente con la empresa operadora para recuperar el funcionamiento de la línea 116 lo antes posible.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y aseguró que continuará brindando atención a las emergencias a través de los canales habilitados mientras dure la contingencia.

"Agradecemos su comprensión y colaboración. Reiteramos nuestro compromiso de velar por la seguridad de todos los peruanos", expresó la institución al cierre del comunicado.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los canales oficiales del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para conocer cuándo se normalizará el servicio de la línea 116. Hasta entonces, el número 941 156 379 permanecerá habilitado como canal temporal para atender emergencias, junto con las compañías de bomberos distribuidas en los diferentes distritos del país.

Finalmente, este aviso es clave para la población que llama a la línea 116 de Bomberos para reportar emergencias y ahora deberán realizarlo por el número alterno.