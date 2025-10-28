RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Perspectiva clara

Alcalde de Lima sobre establecer toque de queda en Lima y Callao: Sería una medida extrema, podríamos considerarlo

El alcalde Lima, Renzo Reggiardo sostuvo que se podría considerar establecer toque de queda en Lima y Callao, pese a que el presidente José Jerí descartó su implementación

Alcalde de Lima se pronuncia sobre establecer toque de queda en Lima y Callao
Alcalde de Lima se pronuncia sobre establecer toque de queda en Lima y Callao (Foto: Composición Exitosa)

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2025

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció nuevamente sobre la posibilidad de aplicar toque de queda en Lima y Callao. Al respecto, consideró que si la oal de criminalidad persiste podría considerarse establecerla.

Ello, pese a que el presidente de la República José Jerí descartó la implementación de la mencionada medida en el marco del estado de emergencia en la capital y la provincia constitucional.

Se pronuncia sobre eventual toque de queda

Este martes 28 de octubre, el burgomaestre capitalino declaró a los medios sobre la posbilidad de implementar un toque de queda en Lima y Callao, en el marco del sexto día de estado de emergencia en el que los actos delictivos y hechos de sangre no han cesado.

"Voy a hablar a título personal, creo que sería una medida extrema, sin embargo, si las cosas no han caminado, si las cosas no están en mejores condiciones, yo creo que sí están en mejores condiciones, podríamos considerarlo", señaló.

Además, sobre el reciente paro que ha sido convocado por los transportistas para el 4 de noviembre tras la muerte de un chofer en el Callao, Reggiardo señaló: "Hay situaciones que se han presentado recientemente nos solidarizamos con los transportistas de forma expresa".

"Sin duda creo que hay que seguir trabajando para evitar que sigan habiendo más actos de sicariato, de asesinatos o extorsiones que estamos viendo", manifestó el alcalde Lima.

De otro lado, señaló que ha mantenido una reunión ayer con el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) , Aldo Prieto Barrera, para dialogar sobre el Tren de Lima, en referencia a ello refirió "esperemos que el Ministerio tenga bien agilizar los trámites necesarios porque es una herramienta y un vehículo que para todos nuestros vecinos de Lima Este es fundamental".

Mejoras en las cifras de delincuencia

En otro momento, Reggiardo se pronunció sobre la delincuencia, al respecto alegó que su gestión en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público para diseñar una herramienta reservada destinada a combatir la extorsión.

"Las cifras que nos han adelantado son alentadoras y esperemos que cuando se hagan de público conocimiento la población perciba que se está actuando porque también es importante empezar a ganar espacios", puntualizó.

En resumen, el alcalde Lima, Renzo Reggiardo declaró ante los medios que se podría considerar que se implemente toque de queda en Lima y Callao, pese a que el presidente de la República José Jerí descartó su implementación en medio del estado de emergencia en ambas jurisdicciones.

Temas relacionados Aldo Prieto Callao Estado de Emergencia Lima Policía Nacional del Perú (PNP) Renzo Reggiardo toque de queda

