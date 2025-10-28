Brasil: Operativo policial contra peligrosa banda criminal de Río de Janeiro deja 64 personas muertas

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La policía de Brasil realizó en horas de la madrugada del martes 28 de octubre un operativo contra una peligrosa banda criminal de Río de Janeiro. El despliegue que contó con miles de efectivos, acabó con enfrentamientos y al menos 64 personas muertas reportadas hasta el momento por las autoridades locales.

Operativo buscó frenar expansión de grupo criminal

Al menos 2500 agentes con armamento táctico ingresaron a las primeras horas del día a las favelas Alemão y Penha al norte de la ciudad, para capturar a integrantes del 'Comando Vermelho' el el grupo criminal más importante. Al ser atacados por presuntos miembros, se inició un fuego cruzado, dejando a varios fallecidos de ambos bandos.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, confirmó que 60 supuestos criminales perdieron la vida, además de cuatro efectivos policiales. El resultado de esta incursión acabó con la detención de 81 personas, además de a incautación de 42 fusiles y una gran cantidad de droga.

4/ FORÇAS MOBILIZADAS: @PMERJ participa com o Comando de Operações Especiais (COE) e unidades operacionais da capital e Reg Metropolitana. A @PCERJ mobilizou agentes da CORE, delegacias especializadas, distritais, Dept. de Combate à Lavagem de Dinheiro e Subsec de Inteligência pic.twitter.com/sUhOu5BLFv — Governo do RJ (@GovRJ) October 28, 2025

Para ingresar a ambos complejos, la policía brasileña utilizó 32 vehículos blindados, junto a helicópteros y drones que ayudaron desde el aire. La ejecución de estas acciones afectaron a más de 200 habitantes, por la interrupción de servicios básicos, asegura la Asamblea Legislativa del Estado de Rio.

Los presuntos criminales también utilizaron vehículo aéreo no tripulados, algo que por primera vez observaron las autoridades. El uso de estos UAV (por sus siglas en inglés) no fue solo para reconocimiento, debido a que lanzaron explosivos contra los efectivos. Esto fue calificado como "narcoterrorismo" por parte del gobernador Cástro en X.

"Así es como los delincuentes reciben a la policía de Río de Janeiro: con bombas lanzadas desde drones. Esta es la magnitud del desafío que enfrentamos. Esto ya no es un delito común, es narcoterrorismo", manifestó Castro.

É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones. Esse é o tamanho do desafio que enfrentamos. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo. pic.twitter.com/ACZ86gLlM1 — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 28, 2025

Denuncias por uso excesivo de la fuerza

En imágenes difundidas de esta operación, se apreció a varios de los detenidos apenas vestidos con un short, sentados en el suelo y la mirada gacha. Esto ha sido percibido como un uso excesivo de la fuerza, por lo que la legisladora Dani Monteiro exigirá un informe detallado. Por su parte, el diputado Henrique Vieira denunció que las favelas se tratan como 'territorio enemigo'.

La policía de Brasil realizó un operativo contra la banda criminal 'Comando Vermelho', una de las bandas criminales más peligrosas de Río de Janeiro. Las acciones policiales dejaron un saldo de 64 personas muertas, cuatro de ellas agentes que participaron en la incursión.