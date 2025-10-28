RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Chofer no tenía el permiso especial

Choque múltiple en El Agustino: ATU sanciona a chofer y empresa tras accidente ferroviario

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao anunció de sanciones contra el conductor y empresa del bus de transporte público que protagonizó accidente ferroviario que dejó varios heridos

ATU sanciona a conductor de bus y empresa de transporte público
ATU sanciona a conductor de bus y empresa de transporte público (Composición Exitosa)

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2025

Síguenos en Google News Google News

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao informó que tras el accidente ferroviario ocurrido en El Agustino se sancionará al conductor del bus de transporte público y a la empresa. 

Confirman 10 heridos

A través de un comunicado la ATU, informó las medidas que se adoptaran tras el accidente entre un tren que chocó contra un bus de la Empresa de Transportes Cristo de Pachacamilla S.A., "detenido imprudentemente en el cruce ferroviario", junto a otros vehículos particulares. 

"El accidente dejó al menos 10 personas heridas, la mayoría con lesiones leves. Solo una de ellas se encuentra en el hospital Hipólito Unanue, donde se activó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para su atención", detallaron. 

Asimismo, dieron a conocer que la unidad de transporte público cuenta con todos los requisitos legales. Sin embargo, en el caso del conductor es que viene el cuestionamiento, pues aunque cuenta con licencia, no tiene el permiso especial para el servicio público. 

Es por ello que la ATU ha decidido sancionar al conductor con la infracción RE10, que implica el pago de una multa de 2,674 soles y la retención de su licencia. Mientras que a la empresa, se le impondrá la infracción RE9, que equivale a una multa de 2,675 soles y la suspensión de la habilitación de la unidad. 

Transportistas anuncian nuevo paro general para el 4 de noviembre tras muerte de chofer en el Callao
Lee también

Transportistas anuncian nuevo paro general para el 4 de noviembre tras muerte de chofer en el Callao

Cabe señalar que, recordaron a los conductores que, según el reglamento de tránsito, detenerse en un cruce ferroviario se sanciona con una multa de 642 soles y la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor. 

Colisión deja mujer herida

La colisión involucró a un tren del Ferrocarril Trasandino, una unidad de la Empresa de Transportes Cristo de Pachacamilla S.A. y un vehículo de modelo Tico, en horas de la mañana. 

Personal del INPE pasará por pruebas con polígrafo: "Vamos a empezar en el penal de Lurigancho"
Lee también

Personal del INPE pasará por pruebas con polígrafo: "Vamos a empezar en el penal de Lurigancho"

Un ciudadano logró grabar el momento exacto del impacto, pues se observa al bus y al vehículo pequeño parados en medio de las vías del tren, cuando se escucha el pitido del tren, anunciando su llegada, por lo que los pasajeros corrieron hacia delante de la unidad y quienes iban en el Tico bajaron para tratar de huir lo antes posible. 

Pese a que el tren trato de frenar, no pudo evitar el impacto, chocando de lleno con el bus que comenzó a girar y golpeó al carro a su lado, en medio de la huida de las pasajeras, una de ellas resultó herida. La pierna de la mujer resultó atrapada entre dos vehículos al momento de la colisión.

Es por este accidente que pudo ser fatal, que la ATU decidió sancionar al conductor y a la empresa de transportes por interrumpir la vía ferroviaria y contar con un chofer sin licencia habilitada para conducir vehículos de gran tamaño. 

Tren choca contra bus de transporte público en El Agustino: Línea 10A bloqueaba la vía ferroviaria
Lee también

Tren choca contra bus de transporte público en El Agustino: Línea 10A bloqueaba la vía ferroviaria

Temas relacionados accidente ferroviario ATU Bus El Agustino

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA