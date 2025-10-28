Extorsionadores exigen S/10 mil a colegio estatal de Villa María del Triunfo: Padres realizan plantón

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión ataca a todos los sectores de la sociedad, desde los transportistas hasta la educación, ahora las instituciones educativa públicas son las nuevas víctimas de esta ola que se ha apoderado de Lima y nuestro país. Tal es el caso del Colegio Estatal 6024 José María Arguedas, de Villa María del Triunfo.

Amenazan a director

Los padres y madres de familia vienen realizando un plantó en el frontis del plantel educativo, ubicado entre la avenida San Francisco y Unión, exigiendo medidas por parte de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Educación, la UGEL y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

Desde el 6 de octubre extorsionadores vienen amenazando la vida del director del colegio, a quien les exigen S/10 mil a cambio de salvaguardar su seguridad, la de su familia, personal de la institución y alumnos. Según detallaron los padres, estos mensajes se dieron a partir de la programación de un viaje institucional programado todos los fines de año.

Son un total de 1600 escolares del nivel primaria y secundaria, que actualmente los que hoy se ven afectados, pues las clases se han venido desarrollando de manera virtual ante la amenaza desde hace dos semanas. Sin embargo, desde este lunes decidieron volver a la presencialidad, pero lo que ha generado malestar es la falta de resguardo policial pese a haber denunciado el hecho.

Exigen clases virtuales

Los padres de familia realizan un plantón exigiendo mayor seguridad y que las clases vuelvan a la virtualidad ante la amenaza latente contra los estudiantes

"Nos falta ya mes y medio para terminar las clases y nosotros por seguridad de nuestros hijos. No acá no estamos aumentando las cosas, acá todo salió de adentro desde el día que iba a ser el paseo. Nos dijeron que por motivo de lo que están extorsionando y todo eso. Nos dijeron que solamente han llegado dos mensajes y que de ahí no han llegado más (...) porque de ahí nomás hemos empezado con clases virtuales", explicó una madre.

Detalló además, que se volvió a la presencialidad a exigencia de la UGEL y la DREL, pero no hay las garantías a falta de presencia policial, por lo que temen se registre algún ataque contra el colegio.

"Nosotros tenemos miedo porque nosotros hemos visto ya anteriormente en las noticias, en colegios estatales a profesores que han salido con sus alumnos, los han matado y delante de los niños. Eso para nosotros no es juego", contó.

El pedido de virtualidad, se da a un mes y medio de que finalice el año escolar y ante las amenazas por parte de extorsionadores que le exigen al director del Colegio Estatal José María Arguedas el pago de S/10 mil para no atentar contra su seguridad y la de sus alumnos.