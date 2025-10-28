Corte de agua este miércoles, 29 de octubre, según reporte de Sedapal: ¿Tu distrito se verá afectado?

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Otro corte de agua en Lima? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión temporal del servicio durante la jornada de este miércoles, 29 de octubre. Revisa en esta nota si tu distrito se verá afectado, según el último reporte de la empresa estatal.

¿Qué distritos sufrirá el corte de agua?

Sedapal informó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que el miércoles realizará algunos trabajos de mantenimiento y limpiezas de reservorios ubicados en distintos puntos de la capital, por lo cual, tomaron la medida de interrumpir el servicio de agua potable. Para que los hogares no se vean afectados con la orden, exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso anticipadamente.

Asimismo, brindan el número del Aquafono (01) 317-8000, en caso los usuarios vean que el servicio no se ha restablecido en el horario establecido. Según informaron, solo necesitan tener el número del suministro a la mano para presentar su queja u observación. En ese marco te revelamos las zonas afectadas por el corte ¡toma nota!

Sin agua en San Juan de Miraflores

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 88.

Áreas afectadas: A.H. Néstor Batanero, A.H. El Inti, Coop. América, Coop. Viv. Umamarca, Panamericana Sur, Mariano Santos, Las Perlas, Alipio Ponce, Villa Los Eucaliptos, Defensores de Lima II, Asoc. Santa Rosa, Conj. Resid. Inclán IV etapa.

Corte de agua en Carabayllo

Áreas afectadas: A.H. Ampl. Alianza Industrial, A.H. Predio La Esperanza, A.H. Proy. Las Lomas Cruz del Norte II, A.H. Villa Nazareth, Asoc. Villa Rica El Huarango, Asoc. Autog. Casa Taller Cruz del Norte, Asoc. Viv. Los Tec. Independientes, Asoc. Pecuaria Valle Sagrado. Asoc. Las Lomas de Carabayllo, Asoc. Casa Huerta Villa Nazareth, Asoc. Viv. Autog. San Benito 1ra, 2da, 3ra etapa, A.H. Atrem, A.H. Calizal de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo, A.H. Los Jardines del Sector La Quebrada.

A.H. Ampl. Alianza Industrial, A.H. Predio La Esperanza, A.H. Proy. Las Lomas Cruz del Norte II, A.H. Villa Nazareth, Asoc. Villa Rica El Huarango, Asoc. Autog. Casa Taller Cruz del Norte, Asoc. Viv. Los Tec. Independientes, Asoc. Pecuaria Valle Sagrado. Asoc. Las Lomas de Carabayllo, Asoc. Casa Huerta Villa Nazareth, Asoc. Viv. Autog. San Benito 1ra, 2da, 3ra etapa, A.H. Atrem, A.H. Calizal de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo, A.H. Los Jardines del Sector La Quebrada. Horario de corte: Desde la 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde la 12 m. hasta las 8:00 p.m. Sector 6

En San Isidro y Chorrillos

Sedapal también reporta que la interrupción del servicio se dará en San Isidro, pero desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. del miércoles, precisamente en el sector 51 por cambio de válvula:

Urb. El Rosario. Cuadrante: Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Av. Aurelio Miró Quesada.

También habrá corte de agua en Chorrillos por limpieza de reservorio, pero desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en las siguientes zonas: A.H. General Miguel Iglesias, A.H. Intillacta, A.H. Marcavilca.

Es así como la empresa estatal de Sedapal reportó que en al menos cuatro distritos, hasta el cierre de esta nota, tiene programado corte del servicio de agua potable para este miércoles, 29 de octubre.